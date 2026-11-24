O víkendu ukázali v Barceloně před duelem v Lize mistrů všechny své přednosti, říká trenér Slavie Jindřich Trpišovský o hráčích Villarrealu. Soupeř českého šampiona zahrál i přes porážku 2:3 s lídrem španělské ligy výborně, uvedl kouč a upozornil, že Villarrealu svědčí hra na rychlé protiútoky.
Tým žluté ponorky v Barceloně prohrál, přestože po sedmi minutách vedl už 2:0. Podle Trpišovského však Villarreal předvedl svou sílu. „Zápas nám ukázal, co všichni cítíme. Potvrdili sílu v rychlosti směrem nahoru, udeřili hned z prvního brejku, po presinku to pak skvěle trefili. Ukázali kombinační hru, dobrou výstavbu i velkou rychlost směrem nahoru a kvalitu v zakončení,“ řekl kouč Slavie.
Villarreal má na podzim problém dovést k vítězství dobře rozehrané zápasy. „Ve druhé půli sice silou soupeře o výsledek přišli, ale hráli výborně. Ukázali to, co na Liverpoolu a jinde. Svědčí jim hra na rychlé protiútoky. Umějí skvěle kombinovat pod tlakem,“ vyzdvihl Trpišovský.
Ten věří, že si mužstvo poradí i bez reprezentanta Lukáše Provoda, který musí na operaci menisku. „Lukáše to trápilo delší dobu. Je to vlastně historická věc, která se někdy zlepšila, jindy zhoršila. Již v minulé sezoně s tím hrál, přes léto se to zhoršilo a na podzim ho to trápilo,“ řekl Trpišovský.
Slavia může soupeři oplatit poslední vzájemnou konfrontaci. Před devíti lety hrála s Villarrealem ve skupině Evropské ligy, venku remizovala 2:2 a doma prohrála 0:2. „Bylo to nedlouho před naším nástupem do Slavie, zápasy jsem viděl v televizi. Vůbec jsem si na to nevzpomněl, až teď jste mi to připomněli,“ řekl.
Předpokládané sestavy utkání Slavia – Villarreal
Předpokládané sestavy utkání Slavia – Villarreal
Slavia: Markovič - Holeš, Zima, N'Guessan – Vlček, Nowak, Sadílek, Jurásek – Ayaosi, Suleiman – Chytil.
Villarreal: Gulácsi – Mouriňo, Navarro, Veiga, Romero – Gueye, Comesaňa – Buchanan, Moleiro, Oluwaseyi – Mikautadze.
O pomstě nepřemýšlel. „Bude plný stadion, přijde hodně lidí, kteří utratí peníze za vstupenky, udělali si čas a přijdou nás podpořit. Chceme být konkurenceschopní a vydat ze sebe maximum. Výsledek těžko můžete zaručit, ale musíte tam nechat všechno, herně, fyzicky i mentálně ze sebe vyždímat maximum. Je to zase svátek fotbalu. Hlava nám musí dovolit dostat se na hranici našich možností. Když se nám to povede, máme šanci na úspěch,“ uvedl Trpišovský.
Trenérovi Villarrealu Iňigu Pérezovi je teprve 38 let. „V tomhle věku jsem přicházel do Liberce. To byl obrovský skok v kariéře. Nikdy jsem si nemyslel, že budu na takovém levelu. Když zvládnete začátek, tak máte před sebou dlouhou kariéru. Nebral jsem si v Liberci ani byt, protože jsem nevěřil, že tam dlouho vydržím,“ vzpomínal trenér s úsměvem.
Pérez má podle něj velké ambice. „Je běžné, že jsou mladí trenéři. Pokud bude úspěšný s Villarrealem, tak se dá předpokládat, že přijdou největší kluby,“ řekl Trpišovský.