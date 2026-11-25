Bude to další sešívaný pokus o vítězství v milionářské soutěži. Slavia hostí v 5. kole základní části Ligy mistrů fotbalisty Villarrealu, aktuálně desátý tým španělské ligy. Pražané jsou po polovině ligové fáze na 34. místě, tedy třetí od konce tabulky, soupeři patří 28. příčka.
Slavia prohrála doma s Lens 2:3, v Baku se Sabahem 0:2, v Istanbulu remizovala 2:2 s Fenerbahce a doma podlehla Arsenalu 1:2.
Český šampion od roku 2007 nevyhrál v hlavní fázi Ligy mistrů 23 zápasů po sobě stejně jako rumunský FCSB mezi lety 2006 až 2013. Ještě o jeden duel delší sérii bez výhry měl v soutěži mezi roky 1992 až 2006 AEK Atény, první tři utkání negativní šňůry však nebyla ve skupinové fázi.
V pohárech lídr české ligy nevyhrál devatenáctkrát po sobě. Proti Villarrealu chce navázat na zdařilý druhý poločas s Arsenalem, který o gól vyhrál. „Musíme se poučit, nastavit hlavu. Kluci umějí hrát fotbal, kondičně jsme vypadali skvěle. V této soutěži musíme být vpředu zabijáci a vzadu nedělat chyby. Lámeme si hlavu, proč druhé poločasy jsou vždy lepší než první, i emočně,“ řekl trenér Jindřich Trpišovský.
Slavia patří s Lille a Slovanem Bratislava k posledním třem týmům, které ještě v ligové fázi nevyhrály. „Žlutá ponorka“ má tři body za výhru nad Neapolí, v případě vítězství by ji slávisté v tabulce přeskočili. „Je to o zkušenostech, hrajeme s nejlepšími týmy na světě. Z mého pohledu jsme na dobré cestě. Příští zápas budeme zase lepší, když jsme si na to v druhé půli s Arsenalem tak sáhli,“ uvedl Trpišovský.
Na Villarreal slávisté narazili před devíti lety ve skupině Evropské ligy. Venku s ním remizovali 2:2, doma prohráli 0:2. „Vedli jsme ve Villarrealu 2:0 a odjeli s bodem. V Edenu nás pak srazil Bacca a vlastní gól, a to přesně v den, kdy Slavia slavila 125 let. Na tohle se nezapomíná. Villarreal nám tehdy zkazil skupinu i narozeniny, ve středu 25. listopadu se vrací do Edenu a tentokrát ho nenecháme odejít s čistou hlavou. Time for Revenge (Čas na pomstu),“ připomněla Slavia.
Villarreal v Lize mistrů prohrál v Dortmundu a Liverpoolu jen o gól, v minulém kole doma utrpěl debakl 0:6 s obhájcem trofeje Paris St. Germain. O víkendu v lize prohrál v Barceloně 2:3, přestože po sedmi minutách vedl už 2:0. „Hráčům nic nevyčítám. Věděli jsme, že proti Barce nemusí ani dvoubrankový náskok stačit. Přesto bolí, když pak z takového zápasu odcházíte s prázdnou,“ uvedl trenér Iňigo Pérez, který v minulé sezoně dovedl Vallecano do finále Konferenční ligy.
Závěru podzimu přikládá velkou váhu. „Tato fáze sezony je nesmírně důležitá. Z hlediska energie a sebevědomí je velmi důležité, jak si v těchto zápasech povedeme a jakých výsledků dosáhneme,“ řekl Pérez. Villarreal v roce 2021 vyhrál Evropskou ligu.
Předpokládané sestavy utkání Slavia – Villarreal
Předpokládané sestavy utkání Slavia – Villarreal
Slavia: Markovič - Holeš, Zima, N'Guessan – Vlček, Nowak, Sadílek, Jurásek – Ayaosi, Suleiman – Chytil.
Villarreal: Gulácsi – Mouriňo, Navarro, Veiga, Romero – Gueye, Comesaňa – Buchanan, Moleiro, Oluwaseyi – Mikautadze.