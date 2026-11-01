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Trpišovský opět nasadil mladý tým a Slavia uspěla. Věkový průměr byl okolo 23 let, vážím si toho, řekl


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Jindřich Trpišovský si pochvaloval, že ho výkon fotbalistů Slavie v Jablonci navzdory chladnému podzimnímu počasí umocněnému deštěm zahřál. Na tiskové konferenci po jasné výhře 5:0 ve šlágru 13. kola první ligy prohlásil, že se obhájcům titulu všechno sešlo.

Trpišovský na lavičce zápas začal i zakončil pouze v roláku. „Zatím jsem naštěstí jeden z mála nezasažených (nemocí). Bundu jsem neměl ani na začátku. Bral jsem si ji, jen když pršelo, protože to bylo nepříjemné. Jinak mám termotriko, takže to bylo v pohodě. Hlavně mě zahřála hra, o to to bylo lepší,“ uvedl padesátiletý kouč.

Obhájci titulu zvítězili v lize po dvou remízách a jako jediní zůstali v sezoně nejvyšší soutěže neporaženi. „Sešlo se to. Byl jak dobrý týmový, tak individuální výkon. Pomohli nám i střídající hráči. Samozřejmě jsme spokojení, že jsme navázali na poslední zápas s Brnem,“ prohlásil Trpišovský s odkazem na úterní vítězství 4:0 nad Zbrojovkou v osmifinále domácího poháru.

Slavia je úspěšná s mladými hráči

Na jablonecké Střelnici opět nasadil mladou sestavu. „Jak v úterý se Zbrojovkou, tak teď se nám podařilo nahradit hráče, kteří chybějí. Čeho si vážím, je to, že tým je hodně mladý. S Brnem byl věkový průměr základní sestavy pod 23 let, v tomto utkání plus minus okolo 23 let,“ řekl Trpišovský.

„Z kluků mám radost, protože člověk to někdy bere jako samozřejmost, ale máme spoustu hráčů okolo 20 let. Trochu nám v tom pomohl široký letní kemp, když tady někteří kluci nebyli. Víc jsme v hierarchii zapracovali hráče, po kterých potom v sezoně můžete sáhnout,“ doplnil Trpišovský.

Obejít se v zápase musel bez záložníka Lukáše Provoda. „Luky měl rezonanci, nevím, jak dopadla. Zápas s Boleslaví odehrál s určitým diskomfortem, nějakou trhlinkou a na zápasy se Zbrojovkou a v Jablonci nebyl k dispozici. Proběhlo vyšetření, vypadalo to, že by na Arsenal mohl být k dispozici. Nemám ale nejnovější info,“ podotkl někdejší kouč Žižkova či Liberce.

Slavia ve středečním utkání ligové fáze Ligy mistrů přesně po roce přivítá v Edenu obhájce anglického titulu Arsenal. Pozdějšímu finalistovi soutěže podlehla 0:3.

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