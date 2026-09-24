Fotbal

Trenér brankářů Plzně Kozáčik má stopku na dva duely. Teplice a Slavia zaplatí pokuty


24. 9. 2026Aktualizovánopřed 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Za nadávky směrem k rozhodčím dostal po duelu na Slavii trenér plzeňských brankářů Matúš Kozáčik stop na dvě soutěžní utkání a pokutu 10 000 korun. Disciplinární komise také potrestala Teplice a Slavii za výtržnosti fanoušků ve vzájemném utkání, Severočeši zaplatí pokutu 100 000 a Pražané 70 000.

Kozáčik během aktivní kariéry chytal také za Slavii. V závěru šlágru 9. kola v Edenu z lavičky protestoval proti tomu, že domácí útočník Tomáš Chorý dostal možnost opakovat penaltu, ze které v nastaveném čase rozhodl o výhře 2:1 lídra tabulky.

„Červená karta během zápasu, použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, kritika rozhodčích za použití hanlivých výrazů slovy: Jebe vám ku..., jste se pos....,“ uvedl do zápisu o utkání hlavní sudí Stanislav Volek. Trenér Viktorie Radoslav Kováč po zápase řekl, že vyloučení Kozáčika bylo příliš přísné. Rozhodčí podle něj mohl mít více citu.

O kolo dříve Slavia zvítězila v Teplicích 2:0. Fanoušci Severočechů se provinili pronesením a použitím pyrotechniky, pokuta je také za nevhodné pokřiky, vhazování předmětů na hrací plochu vedoucí k pozdnímu zahájení utkání a pozdržení navázání hry. Příznivci Slavie použitím pyrotechniky způsobili pozdržení navázání hry.

Mouhamed Traoré z Pardubic dostal za vyloučení v duelu s Bohemians 1905 stop na jeden zápas. Kondiční trenér Baníku Ostrava David Skuhravý má za urážky rozhodčích v pohárovém duelu proti Kladnu zákaz výkonu všech funkcí na dvě soutěžní utkání.

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