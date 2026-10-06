Termínovka je našlapaná a hráči to prostě nezvládají, shodli se Holeš s Provodem

Do další reprezentační pauzy čeká Slavii náročný program a Tomáš Holeš s Lukášem Provodem se shodují, že nahuštěnost termínové listiny už překročila únosné meze. Při slavnostním předání Klíče primátora hlavního města Prahy vítězi derby oba vyjádřili přesvědčení, že se obhájcům titulu podaří udržet první místo v domácí soutěži a uspět také v Lize mistrů.
Všechny účastníky evropských pohárů čeká náročný měsíc. Konkrétně Slavia má od 9. října do 8. listopadu pevně dané termíny osmi zápasů, pěti v domácí soutěži a tří v Lize mistrů. K nim přibude osmifinále domácího poháru, které ještě není vylosováno. Jeho úřední termín je 28. října, a pokud si ho Pražané neodloží, odehráli by čtyři „anglické“ týdny po sobě.
„Je toho moc. Hlavně pro reprezentanty je to obrovsky náročné. My jsme teď aspoň měli nějakou dobu na to si odpočinout a potrénovat, abychom takovou porci zápasů zvládli. Ale kluci, co teď hráli za nároďák čtyři zápasy, pro ně to musí být nesmírně náročné. Termínovka je fakt hrozně našlapaná a vidíme to i na zraněních, že to hráči pak prostě nezvládají. Je to hrozně těžké,“ řekl kapitán týmu Holeš, který už v národním týmu skončil.
Reprezentace musela v novém formátu zvládnout čtyři zápasy Ligy národů za 11 dnů. „Ano, máme už dlouho pocit, že program zápasů překročil únosné meze. Ale bohužel z pozice hráčů nejsme schopni s tím nic udělat. Musel by vzniknout nějaký hráčský sbor, který by nějakým stylem vystoupil. Myslím, že velcí hráči, kteří hrají v Manchesteru City a podobných obřích týmech, se už snažili vystoupit, ale nikam to nevedlo. Nic z toho nebylo,“ poukázal zástupce kapitána Provod.
Ekonomický profit ze stále se zvyšujícího počtu utkání má navrch. „Pak prostě musíme mít kádr na to, abychom zápasy zvládali, aby probíhala rotace. Ze zdravotního ohledu to prostě nejde zvládnout a odjet sezonu celou. Také si myslím, že zápasů je strašně moc a je to moc náročné, ale my prostě pracujeme s tím, co je,“ dodal záložník, který se z prvního srazu reprezentace omluvil a odjel se doléčit na kliniku do Německa.
Slavii se start do sezony vydařil. Ligovou tabulku vede po devíti kolech o tři body před Libercem, v pátek nastoupí na půdě posledního Zlína a v úterý pak v Baku proti Sabahu v Lize mistrů. „Teď se všichni plně soustředíme na Zlín. Potom budeme mít dost času se nastavit na Baku, kde bude další šance splnit si jeden z cílů sezony. A tím je získat výhru v Lize mistrů,“ řekl Provod.
Provod se o pauze léčil v Německu, Holešovi se reprezentace líbí
Provod využil dlouhou reprezentační přestávku k tomu, aby na klinice v Německu doléčil své zdravotní problémy. Po návratu už začal trénovat. Devětadvacetiletý záložník se kvůli zranění z prvního srazu národního týmu v sezoně omluvil. Holeš má ze hry reprezentace pod trenérem Santim Deniou pozitivní pocity.
Účastník letního mistrovství světa přišel o start Ligy národů. Věří, že po reprezentační pauze už zase nastoupí. „Začal jsem teď normálně trénovat. Byl jsem na klinice v Německu, kde jsem se snažil připravit, jak nejlíp to šlo. A doléčit nějaké bolístky, které jsem měl. Teď se cítím mnohem líp než před pauzou. Věřím, že se to zúročí,“ uvedl Provod.
Utkání s Chorvatskem, Anglií a Španělskem sledoval jen jako divák. „Člověk samozřejmě chce hrát takové velké zápasy proti tak velkým týmům. Klukům strašně fandím. Věřím, že se do reprezentace vrátím a že jí budu zase schopný pomoct. Ale před srazem jsem prostě nebyl v dobrém zdravotním stavu. Zápasů je tolik, že to člověk prostě nemůže odehrát všechno,“ řekl Provod.
Kapitán Slavie Holeš po MS reprezentační kariéru ukončil. „Když se koukám v televizi a vidím, proti jakým soupeřům kluci hrají, na jakých stadionech, tak bych to taky chtěl zažít. Ale na druhou stranu si stojím za svým rozhodnutím a jsem rád, že jsem teď dobře potrénoval a odpočinul si. Měl jsem taky určité zdravotní problémy, takže mi pauza přišla hodně vhod. Teď se soustředím, abych za Slavii mohl odehrát co nejvíc zápasů a byl zdravý,“ uvedl Holeš.
Navzdory třem porážkám se mu herní styl reprezentace pod Deniou zamlouvá. „Je líbivý. Je vidět, že tam je určitá změna. Co vím třeba i od kluků, tak prostě přišel takový svěží vítr. Celé se to změnilo a myslím si, že první zápasy nejsou úplně vypovídající, protože proti takovým týmům je fakt těžké hrát. Jsem zvědavý, jak si pak povedou kluci v kvalifikaci. Ale zatím spíš převládají pozitivní pocity z té hry,“ řekl Holeš.
„Já asi nejsem ten, kdo by měl začátek nové éry hodnotit. Já jenom přeju trenérovi a hráčům nároďáku, aby to byla co nejlepší cesta. Aby celkově prostředí kolem fotbalu bylo co nejpozitivnější, protože tomu tak ne vždycky bylo. Vím sám od sebe, že pak není pro hráče vůbec jednoduché tam být, působit a hrát. Čím pozitivnější prostředí okolo bude, tím já budu šťastnější,“ uvedl Provod.
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