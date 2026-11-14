Stoperů se nedostává, Denia před Chorvaty naznačil složení obrany

Trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia před zápasem v Chorvatsku naznačil, že při absenci kapitána Ladislava Krejčího a dalších stoperů nastoupí ve středu obrany dvojice ze Slavie David Zima, Tomáš Vlček. Podrobnosti o sestavě španělský kouč národního týmu tradičně neprozradil, ani volbu brankáře. Utkání české reprezentace s Chorvaty vysílá ČT sport v neděli od 20:00, výkop zápasu je ve 20:45.
Krejčí dostal červenou kartu ve čtvrtečním domácím duelu se Španělskem, který byl pro český tým pátou porážkou v Lize národů i pod novým koučem Deniou. Před závěrečným kolem skupiny z mužstva vypadli nemocní záložníci Lukáš Provod s Martinem Šubertem i stoper Štěpán Chaloupek. Dodatečnou nominaci obdrželi obránce Filip Prebsl s křídelníkem Matějem Juráskem.
„Věříme všem našim obráncům, jsou to skvělí hráči, Zima i Vlček hrají za Slavii Ligu mistrů,“ naznačil Denia, kdo dostane v neděli v Osijeku důvěru. „I Filip má dobrou formu, stejně tak další hráči. Věříme celému týmu,“ přidal.
V Chorvatsku je i kapitán Krejčí
Češi potřebují zvítězit, aby přeskočili svého soupeře a ve skupině A3 obsadili třetí místo. Tím by vybojovali baráž o setrvání v elitní úrovni Ligy národů i nasazení v nejvýhodnějším prvním koši při losu kvalifikace o Euro 2028.
„Museli jsme řešit nějaké problémy, ale to nemůžeme ovlivnit. Jsme připraveni nastoupit a zabojovat o vítězství, zvolíme nejlepší možnou jedenáctku,“ ujistil trenér, jenž nechtěl prozradit ani obsazení brankářského postu, na kterém se střídají Lukáš Horníček, Matěj Kovář a Antonín Kinský. „Máme tři výborné gólmany. Zítra se to dozvíte,“ řekl Denia.
Do Osijeku přiletěl s týmem i Krejčí. Předzápasový trénink absolvovali čeští fotbalisté ještě v Praze. „Reprezentační okno trvá jeden týden, během kterého jsou nám hráči zkrátka k dispozici. Krejčí je kapitán, je příkladem pro nováčky a mladé hráče,“ uvedl Denia.
Obě mužstva budou chtít ukončit historicky nejdelší série porážek svých zemí. Češi prohráli posledních šest zápasů, chorvatští vicemistři světa z roku 2018 a finalisté Ligy národů 2022/23 čtyři.
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