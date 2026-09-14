Stejný soupeř jako loni, ale větší stadion: Sparta jde na Ararat bez Hoevera a Ševínského

Sparta po zvládnutém víkendovém zápase s Jabloncem odcestovala do Jerevanu, kde ve středu vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy zápasem proti Araratu-Armenia. Fotbalisté odletěli bez obránců Ki-Jana Hoevera a Adama Ševínského, mimo výpravu pak zůstali už jen dlouhodobě zranění hráči.
„Myslím, že už mám představu, jak by sestava mohla vypadat. Pro tým je teď zásadní konzistence, musím ale zohlednit zdravotní stav po utkání s Jabloncem,“ řekl trenér Brian Priske.
Ševínský má disciplinární trest za vyloučení v Lyonu, kde Sparta vypadla ve 3. předkole Ligy mistrů a přesunula se rovnou do základní části Evropské ligy. Hoever zůstává z preventivních důvodů po nedávném drobném zranění v Praze a bude trénovat se skupinou hráčů, kteří necestují.
Na soupisce Sparty pro Evropskou ligu žádné velké překvapení není. Pražané podle očekávání nezařadili dlouhodobé marody Magnuse Kofoda a Emmanuela Uchennu, naopak další aktuálně zranění hráči Jakub Martinec a Sivert Mannsverk nechybějí. Na soupisce figurují i nejnovější posily do obrany Hoever a Loic Mbe Soh.
Letenští před rokem Ararat-Armenia vyřadili ve 3. předkole Konferenční ligy po výhrách 4:1 doma a 2:1 venku. Pražané si až na druhý pokus zahrají na Stadionu republiky Vazgena Sargsjana, kde nastupuje i arménská reprezentace. Původně se tam utkání mělo uskutečnit také loni, ale nedlouho před ním tam koncertovala americká zpěvačka Jennifer Lopezová a trávník utrpěl škody. Duel se proto přesunul na stadion jerevanské fotbalové akademie pro 1500 diváků, přestože nesplňuje podmínky UEFA.