Začátkem září zamířil ze Slavie na hostování do Saúdské Arábie. Jindřich Staněk už u prvoligového mistra nenašel vytížení, které teď naopak má v al-Hazímu. Jaké jsou jeho dojmy z nové štace?
Prošel Spartou, Českými Budějovicemi i Plzní. S Viktorii získal titul, se Slavií získal dva, jenže pak přišlo zranění a Staňkova pozice se u sešívaných změnila. Teď je proto v al-Hazímu, kde již odchytal čtyři zápasy.
„Je to odlišný, než na co jsem byl zvyklej, ale pořád je to fotbal. Zvykám si, ale zatím je vše pozitivní,“ říká Staněk v rozhovoru pro ČT sport.
„Proč jsem na to kývl? Na jaře jsem měl složitou situaci. Měl jsem opakované zranění, které mě dlouhodobě trápilo, musel jsem se zastavit a doléčit to, abych byl úplně v pohodě,“ vysvětluje Staněk, jemuž přestup domlouval agent Filip Zíka.
Ze Saúdské Arábie řešil ještě nabídky od dalších dvou klubů. „Byly to jiné destinace, řešila se Anglie, Německo, Francie, ale nakonec jsem to vyhodnotil tak, že jsem chtěl udělat razantní změnu, zmizet z českého prostředí a mít větší klid na práci,“ doplňuje.
„Jsou v tom i podmínky, je mi třicet let, to hrálo roli. Liga je navíc neskutečně perspektivní a kvalitní, je tu spoustu výborných hráčů. Řekl jsem si, proč ne,“ dodává Staněk.
V Saúdské Arábii hrají i zvučná jména jako Benzema či Hernández. „Zápasy jsem nesledoval, ale přesun hráčů ano. Přesvědčil jsem se o tom, že liga je extrémně ofenzivní, není založená na defenzivě. Neřekl bych, že sem ty hráči chodí jen si zahrát fotbal, ale naopak.“
V oblasti působí také Lukáš Haraslín, který v polovině srpna přestoupil do celku al-Fátí. „Mohu prozradit, že kontakt tam přišel a bavíme se doteď. Řešíme situaci v zemi, máme z toho respekt, naše rodiny,“ říká Staněk. Na Saúdskou Arábii totiž v posledních měsících útočí jemenští húsíjští povstalci.
„Režim je teď jiný v tom, že i když počasí se zlepšuje, když jsem přijel, bylo čtyřiačtyřicet stupňů. Všechno začíná odpoledne, obchody jsou otevřené non-stop. Rozdíl je také v tom, že se trénuje třeba jen večer,“ dodává Staněk.
Začátkem listopadu ho čeká zápas proti Cristianu Ronaldovi, který hraje za al-Nasr. „Těšíme se na něj, jsem na to sám zvědav, jak to bude vypadat. Jsem zvědavej, jak bude Cristiano hrát na stadionu pro osm tisíc diváků,“ usmívá se Staněk.