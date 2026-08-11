Sportovní vedení klubu je v mé gesci, zdůraznil Šádek. Hodnotit veřejně pozici Hyského nechtěl

Chtěl reagovat na nedávné spekulace. Předseda představenstva fotbalové Viktorie Plzeň Adolf Šádek vyvrátil zprávy, podle kterých podržel kouče Martina Hyského ve funkci majitel klubu Michal Strnad. Šádek v rozhovoru pro klubový web nechtěl veřejně hodnotit pozici trenéra Hyského, kterému s týmem hrubě nevyšel vstup do prvoligové sezony. Generální ředitel zároveň naznačil, že změnu na lavičce zatím Západočeši neplánují.
Západočeši před sezonou vyhlásili útok na titul, v prvních třech kolech ale získali jen dva body. O víkendu remizovali v Teplicích 5:5 poté, co ztratili náskok 3:0. Kouč Hyský se dostal pod velký tlak. „Nebudu veřejně hodnotit pozici jednotlivých lidí, nedělám to u hráčů a nebudu to dělat ani u trenérů. Tyhle věci si vyříkáváme uvnitř klubu a je to tak správně. Co říct můžu: veškerá naše energie teď míří k tomu, abychom tým zvedli,“ uvedl Šádek.
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„Náš realizační tým má od klubu k práci všechno, co potřebuje. Zároveň bych nebyl upřímný, kdybych tvrdil, že se u nás průběžně nic nevyhodnocuje. Vyhodnocujeme, dělá to každý dobře vedený klub a nejbližší zápasy jsou samozřejmě součástí tohoto hodnocení. Nejsme spokojeni a očekávám zlepšení. Naším jediným cílem je co nejrychleji se zvednout a tomu je podřízeno všechno ostatní,“ doplnil dlouholetý šéf klubu.
Popřel, že by o setrvání trenéra rozhodl majitel klubu a jeden z nejbohatších Čechů Strnad, jak spekulovala média. „Dostávají se ke mně různé spekulace a rozhodl jsem se na ně reagovat, protože v jedné věci si jasné stanovisko zaslouží: v otázce, kdo v klubu o čem rozhoduje. Michal Strnad je ambiciózní majitel, který schvaluje strategii i rozpočet. Je o všem informován, aktivně se zajímá o aktuální dění, ptá se a je velmi náročný na práci. V tomhle je naše nastavení naprosto identické. Sportovní rozhodnutí, tedy rozhodnutí týkající se trenérů a hráčů, dělá sportovní vedení klubu, které je v mé gesci,“ uvedl Šádek.
„Za ta rozhodnutí nesu plnou odpovědnost a skládám z nich účty jemu i akcionářům. Takhle to má v profesionálně vedeném klubu fungovat a takhle to u nás funguje. Máme od začátku jasně nastavený systém odpovědností a každý v něm ví, co je ta jeho. Zároveň platí, že rozhodnutí nebudeme dělat ukvapeně a pod vlivem negativních emocí. Tři zápasy jsou málo na definitivní závěry, ale zároveň dost na to, abychom je brali jako vážné varování,“ doplnil.
Viktorii o víkendu čeká domácí zápas se Zlínem a poté úvodní duel závěrečného 4. předkola Evropské ligy. „Společně se sportovním ředitelem Martinem Vozábalem to řešíme dost intenzivně, bavíme se s trenéry i s jednotlivými hráči. Reakci od týmu očekáváme ihned, konkrétně v zápase se Zlínem i v nadcházejících duelech play-off Evropské ligy. Přesně na to jsme teď plně soustředění,“ podotkl Šádek.