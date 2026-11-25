Sparta volí po odvolání Briana Priskeho dočasné řešení. Ve čtvrtečním utkání Evropské ligy s Alkmaarem tým povede jako dočasný kouč Lukáš Bláža z partnerského třetiligového Loko Praha.
Blážovými asistenty ve čtvrtek budou hlavní kouč sparťanského staršího dorostu Miroslav Droppa a Jan Blažíček, jenž má na starosti standardní situace. Bláža s Droppou vedli mužstvo už na úterním tréninku.
Sedmatřicetiletý Bláža je hlavním koučem Loko Praha od této sezony. Dříve působil u sparťanské rezervy jako asistent a dočasný trenér.
Nového trenéra prvního mužstva Sparta dál hledá. Podle spekulací by jím měl být opět cizinec. Z angažování bývalého plzeňského kouče Slováka Adriána Guľy podle médií sešlo.
Spolu s Priskem skončili kvůli špatným výsledkům i výkonům asistenti Diarmuid O'Carroll a Lukas Babalola. Funkci sportovního ředitele opustil Tomáš Rosický, jehož nahradil dosavadní sportovní manažer A-týmu Tomáš Sivok.
Sparta je v lize po nedělní domácí porážce 1:3 s Libercem čtvrtá se ztrátou 13 bodů na vedoucí Slavii. Před měsícem vypadla s Baníkem Ostrava už v osmifinále z domácího poháru a nedaří se jí ani v Evropské lize. Se čtyřmi body ze čtyř zápasů je před utkáním proti Alkmaaru na 22. místě mezi 36 týmy. Z posledních devíti soutěžních zápasů vyhráli sparťané jednou.