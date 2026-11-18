Nedělní zápas Sparty s Libercem bude provázet protest části fanoušků pražského klubu. Skupina Sparta Forever jej vyhlásila s poukázáním na dlouhodobou špatnou výkonnost. Fanoušci hodlají začít povzbuzovat až od dvanácté minuty na znamení toho, že Letenští získali jen dva tituly za posledních 12 let. K protestu se mají přidat i další příznivci včetně fanklubu a ultras.
Letenští si ve víkendovém zápase připomenou 133 let od založení klubu, atmosféra ale nemusí být jen slavnostní. V úvodních 11 minutách by minimálně část stadionu mohla být potichu. Někteří fanoušci budou protestovat proti dění v klubu. A-tým po úvodních 14 kolech prvoligové sezony ztrácí ze čtvrtého místa na lídra tabulky Slavii propastných deset bodů a navíc v osmifinále vypadl z domácího poháru.
„Trhá nám to naše rudá srdce na kousky. Sportovní situace milované Spartičky. Současná i ta dlouhodobá. To není hodno historického odkazu, který je již 133 let definován Železnou Spartou,“ uvedla na webu skupina Sparta Forever, jejíž členové jsou na stadionu rozmístěni napříč sektory.
„Vyjadřujeme nespokojenost se sportovní kondicí a dlouhodobou sportovní výkonností i směřováním milované Sparty. Sparta je definována vítězstvími a tituly. Za posledních 12 let máme dva. Současný stav nejen A-týmu je žalostný a nám není jedno. Tento názor vyjádříme tak, že právě na výroční zápas budeme fandit až od 12. minuty zápasu,“ uvedli zástupci Sparta Forever.
Skupina později doplnila, že se k ní připojí i fanklub a ultras. „Věříme, že pro úspěšnou budoucnost klubu můžeme oželet 12 minut fandění. Věříme, že fanoušci mají a měli by vyjádřit slušnou formou nespokojenost. Jsou to právě fanoušci, kteří celý život drží, hlídají a předávají odkaz Železné Sparty,“ uvedli zástupci Sparta Forever.