Omluvou za květnový incident započal Ronny Deila působení ve Spartě. Nový kouč Pražanů vyjádřil lítost nad incidentem v Izraeli, kde slovně urazil taxikářku, kvůli čemuž předčasně skončil v Maccabi Tel Aviv. Podle sportovního ředitele Tomáše Sivoka se Pražané závažností případu zabývali.
Letenský klub oznámil příchod Deily jakožto nástupce odvolaného Dána Briana Priskeho v pátek večer. V sobotu se poprvé představil veřejnosti. Po příchodu do tiskového sálu na Letné si Deila vzal sám slovo a rozhovořil se o incidentu, který prokuratura v říjnu uzavřela. Deila obviněn nebyl.
„Hodně se mluvilo o tom, co se stalo v Izraeli. Myslím si, že bude nejlepší, když tím začnu. Byl to incident, kvůli kterému jsem se hodně ztrapnil, a velice jsem ho litoval. Po zásluze jsem byl potrestán. Byl jsem verbálně hrubý na taxikářku. Beru to jako životní lekci,“ řekl Deila.
Kvůli incidentu strávil půl roku mimo fotbal. „Jsem rád, že je případ uzavřen a můžeme se posunout v mém i jejím životě dál. Můžu jen říct, že už se to nebude nikdy opakovat. Ztrapnil jsem sebe i svou rodinu. Je to uzavřená kapitola v mém životě. Musel jsem se z toho poučit a posunout se dál,“ prohlásil někdejší kouč Celticu Glasgow, s nímž vybojoval mimo jiné dva tituly.
Sparta při jednání s Deilou brala v úvahu závažnost události. „Byla to jedna z prvních věcí, když jsme se s Ronnym bavili. Ronny mi to oznámil hned, že se tenhle případ stal. Pro nás bylo prvním úkolem zjistit, jak je to závažné. Všechno jsme si zjistili přes právníky. V Izraeli jsem hrál, mám tam spoustu známých, jak novinářů, tak lidí z klubu. Věděli jsme, že to není žádný zásadní problém v tom směru, že by to mělo pokračovat dál,“ uvedl Sivok, který v pondělí nahradil ve funkci sportovního ředitele Tomáše Rosického.
„Máme nějakou filozofii, kterou se chceme prezentovat. Máme postavený tým na nějaký styl hry, takže do toho musíte hledat i trenéry. Člověk musí mít nějakou představu, aby sem trenér zapadal jak herním stylem, tak i úspěchy,“ zdůvodnil Sivok volbu. „Všechno, co Sparta od trenéra žádá, tak Ronny splňuje. Ať je to herní filozofie anebo zisk pohárů a titulů. Vyhrál ve třech zemích šest pohárů. Myslím si, že je to trenér hodný Sparty. Všichni věříme – a hlavně já, protože jsem ho vybral – že nám získá titul,“ dodal.
Deila už má od Sivoka první úkoly pro nejbližší program. „Vyhrát zbývající čtyři utkání, které máme. A donést zpátky do týmu energii, která nám hrozně chybí. Nemyslím si, že bychom měli úplně špatné hráče, ale nemáme tým. Probudit lídry v týmu. A připravit tým na jarní část,“ prohlásil Sivok s tím, že zároveň každý z hráčů „hraje o svoje triko“.