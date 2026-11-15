Španělští fotbalisté podlehli v „české“ skupině Ligy národů doma Anglii 2:3 a připsali si první porážku v základní hrací době po 43 zápasech a poprvé od března 2024. Tehdy úřadující mistři světa nestačili na neutrálním hřišti v Londýně v přípravném zápase na Kolumbii (0:1).
Svěřenci trenéra Luise de la Fuenteho zároveň doma prohráli po více než čtyřech letech. Na madridském stadionu Metropolitano zaostávali po necelé hodině hry už o tři branky. Těsně před poločasem proměnil penaltu držitel Zlatého míče Kane a do 57. minuty se trefili také obránci Arsenalu Konsa a White.
I díky vyloučení Andersona Španělé zápas zdramatizovali, ale ke gólům Oyarzabala z penalty a Williamse už další trefu nepřidali. Skupinu A3 tak zakončili na druhém místě za Anglií, oba týmy postoupily do čtvrtfinále.
Francie už s Mbappém, který doléčil zadní stehenní sval, zvítězila 2:1 nad Tureckem a ovládla skupinu A1. Mužstvo kouče Zinédina Zidanea se poprvé prosadilo až ve druhé poločase, když si míč do vlastní branky srazil hostující stoper Töpcu. Druhou branku vstřelil ve svém druhém zápase za reprezentaci střídající Kroupi. Za Turky už jen v závěru snížil stoper Bardakci. Společně s Českem jako první od sezony 2020/21 prohráli v elitní skupině Ligy národů všechny zápasy.
Druhým čtvrtfinalistou ze skupiny A1 se stala Belgie po vítězství 4:1 nad Itálií, které by k postupu stačil bod. Italové se sice v 11. minutě ujali vedení, když se stejně jako v minulém utkání proti Francii trefil Esposito, ale Belgičané zápas otočili ještě během úvodní půlhodiny. Postupně se prosadili obránci De Cuyper a Ngoy, třetí branku přidal křídelník Manchesteru City Doku. Skóre uzavřel deset minut před koncem Moreira.
Do Ligy B slaví postup Albánie, které v rozhodujícím zápase skupiny C1 zvítězila v Budapešti 2:0 nad Běloruskem. Druhým postupujícím do Ligy B se stala už ve čtvrtek Černá Hora, která na Kypru vyhrála 4:1.
Výsledky závěrečného 6. kola fotbalové Ligy národů
Výsledky závěrečného 6. kola fotbalové Ligy národů
Skupina A1:
Belgie – Itálie 4:1 (3:1)
Branky: 15. De Cuyper, 22. Ngoy, 26. Doku, 80. Moreira – 11. P. Esposito.
Francie – Turecko 2:1 (0:0)
Branky: 49. vlastní Töpcu, 80. Kroupi – 90. Bardakci.
Skupina A3:
Chorvatsko – Česko 2:1 (1:0)
Branky: 2. Perišič, 87. Majer – 84. Hložek.
Španělsko – Anglie 2:3 (0:1)
Branky: 65. Oyarzabal z pen., 76. N. Williams – 45. Kane z pen., 53. Konsa, 57. White. ČK: 63. Anderson (Angl.).
Skupina C1:
Bělorusko – Albánie 0:2 (0:1)
Branky: 28. Manaj, 57. Hysaj.
Finsko – San Marino 7:2 (5:1)
Branky: 8., 20. a 79. Svanbäck, 36. a 42. Pohjanpalo, 17. Walta, 70. Haakans – 26. z pen. a 76. Nanni.
Skupina C2:
Kypr – Černá Hora 1:4 (0:1)
Branky: 52. Pittas z pen. – 67. a 83. Krstovič, 5. Osmajič, 58. M. Vukotič.
Lotyšsko – Arménie 0:0