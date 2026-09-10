Slávisté zahajují bitvu ve vytoužené LM. Snad ze sebe dostaneme to nejlepší, doufá Trpišovský

Tak je to tady. Slavia se dočkala, milionářská soutěž volá. Sešívaní na úvod ligové fáze přivítají doma v Edenu francouzského vicemistra Lens a pokusí se ukončit dlouhé čekání na vítězství, které v této prestižní lize trvá už dlouhých devatenáct utkání. Očekává se spíše vyrovnaný zápas, jehož nejdůležitější momenty sledujte v sestřihu na ČT sport od 23:00.
Slávisté se představí v osmikolové základní části LM počtvrté a poprvé v klubové historii druhý rok po sobě. Coby český šampion znovu nemuseli absolvovat kvalifikaci. Vloni červenobílí v osmi kolech ligové fáze nedokázali zvítězit a obsadili až 34. místo z 36 účastníků. Do vyřazovacích bojů neprošli ani při předešlých účastech v sezonách 2007/08 a 2019/20.
Na triumf v hlavní části Ligy mistrů čekají Pražané od dosud jediného vítězství před 19 lety, pod nynějším trenérem Jindřichem Trpišovským na tříbodový zisk v prestižní soutěži ještě nedosáhli. V součtu s nepovedeným předloňským vystoupením v Evropské lize nevyhráli v pohárech už 15 utkání za sebou.
„Vyhraný zápas v Lize mistrů je něco, co mám hodně v sobě. Na úvod nás čeká extrémně zajímavý a skvělý tým. Hodně těžký soupeř ze čtvrtého koše, první zápas doma. Třeba se ukáže, že je to dobře. Hrajeme v létě v devět večer, fantazie. Doufám, že ze sebe dostaneme to nejlepší, aby to byl zajímavý zápas,“ řekl Trpišovský.
Systém Ligy mistrů
Systém Ligy mistrů
Hlavní fáze pohárů se třetím rokem hraje ligovým systémem. Všech 36 účastníků tvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále. Každý tým absolvuje osm zápasů s různými soupeři, z toho čtyři doma i venku.
Slavia je jediným českým zástupcem v hlavní fázi LM, Sparta vypadla v kvalifikaci. Jen za samotnou účast v ligové části vyplácí UEFA prémii 18,62 milionu eur (450,5 milionu korun).
Lens v minulé sezoně obsadil ve francouzské lize druhé místo za suverénem Paris St. Germain. Dosud jediný titul získal v roce 1998, kdy v klubu působil bývalý slávista Vladimír Šmicer. O dvě sezony dříve čtvrteční soupeři odehráli dosud jediné vzájemné duely, červenobílí tehdy v osmifinále Poháru UEFA vyřadili Racing po bezbrankové remíze doma a vítězství 1:0 po prodloužení venku.
Lens letos na jaře poprvé ovládl pohár a v srpnu v Superpoháru překvapivě zdolal PSG. Poslední dva ligové duely ale týmu nevyšly, oba prohrál a dal v nich jediný gól. Slavia naopak v generálce v sobotu rozdrtila Zbrojovku Brno doma 4:0 a bez jediné porážky v sezoně vede o bod českou nejvyšší soutěž.
Předpokládané sestavy utkání Slavia – Lens
Předpokládané sestavy utkání Slavia – Lens
Slavia: Markovič - Vlček, Zima, Chaloupek - Isife, Sadílek, Nowak, Jurásek - Ayaosi, Šturm - Chytil.
Lens: Risser - Antonio, Ganiou, Sagnan - Skóraš, Haidara, Cuisance, Udol - Thauvin, Hazard - Sima.
Ve francouzském klubu působí bývalý slávistický ofenzivní univerzál Abdallah Sima, letní posila Pražanů z Liberce obránce Ange N'Guessan je zase odchovancem Racingu. „Houšťa (asistent trenéra Zdeněk Houštecký) kouká na naše hráče, kteří odešli, se Simičem je ve velkém kontaktu. Viděl hodně jejich zápasů, dost jsme si o tom povídali. Kdybych měl něco vypíchnout, tak rychlost a dynamiku hráčů a technickou vybavenost,“ řekl Trpišovský.
„Jejich tým je sehraný. Rádi drží míč, když dominanci nemají, využívají extrémně rychlé protiútoky. Budeme se snažit najít jejich slabiny a to, co by nám mohlo vyhovovat a jim ne. Něco tam vidíme, čím bychom se chtěli prosadit,“ doplnil trenér Slavie, který bude postrádat několik hráčů, kteří by zřejmě nastoupili v základní sestavě. Kvůli zranění vypadli kapitán Tomáš Holeš, David Moses a zřejmě i Lukáš Provod. A nejistý je také start Davida Zimy.