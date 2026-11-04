Londýnský Arsenal si z pražského Edenu odváží vítězství 2:1. Na straně favorita se gólově prosadili již v první půli Madueke a Gyökeres. Za Slavii v samém závěru korigoval Nowak.
Český šampion od roku 2007 nevyhrál v hlavní fázi Ligy mistrů 23 zápasů po sobě stejně jako rumunský FCSB mezi lety 2006 až 2013. Ještě o jeden duel delší sérii bez výhry měl v soutěži mezi roky 1992 až 2006 AEK Atény, první tři utkání nelichotivé šňůry nicméně nebyla ve skupinové fázi.
V pohárech lídr české ligy nevyhrál podevatenácté po sobě. Arsenal má na kontě deset bodů, zatím ztratil pouze v minulém kole remízou v Mnichově s Bayernem. Pražané v dalším kole 25. listopadu přivítají Villarreal.
Pražané nastoupili s Domčakem v brance, uzdravený Markovič usedl na lavičku náhradníků. Trenér Arsenalu Arteta udělal po nedělní ligové výhře v Liverpoolu šest změn v základní sestavě. Ukrajinský gólman kapituloval již v deváté minutě. Gyökeres pod tlakem bránících hráčů přesně vysunul Maduekeho, který pronikl do šestnáctky a střelou mezi nohy brankáře otevřel skóre. Arsenal vstřelil první gól v každém z posledních sedmi zápasů Ligy mistrů.
Každý útok kanonýrů hrozil nebezpečím. Se střelou Merina si Domčak poradil, když ale Zima přišel o míč před pokutovým územím, španělský mistr světa uvolnil Gyökerese a švédský kanonýr přesnou střelou o zadní tyč přidal druhý gól, svou 12. trefu v soutěži. Domácí v prvním poločase branku soupeře neohrozili.
Trenér Trpišovský nachystal o přestávce dvě střídání a hned po ní brankáře Rayu konečně prověřil Kubiak. Výkon slávistů se výrazně zlepšil, vytvářeli si šance, finalista posledního ročníku Ligy mistrů ale dlouho hlídal dvoubrankový náskok. Velmi blízko vstřelení gólu byl střídající Chytil, ani jeho hlavička však v síti neskončila. Kubiakovu hlavičku pak Raya s velkým štěstím vytěsnil na čáře na tyč.
Až v poslední minutě řádné hrací doby prošel Juráskův centr klubkem hráčů k Nowakovi, který míč snadno doklepl do odkryté branky. Víc už domácí nestihli, přestože nakonec velkého favorita přestříleli. Slavia ani v šestém vzájemném zápase kanonýry neporazila, české kluby nad anglickými soupeři v pohárech 10 zápasů po sobě nezvítězily. Arsenal je v tabulce 36 účastníků ligové fáze třetí, Slavia je s jedním bodem třetí od konce.
Slavia Praha – Arsenal FC 1:2 (0:2)
Slavia Praha – Arsenal FC 1:2 (0:2)
Branky: 90. Nowak – 9. Madueke, 38. Gyökeres. Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Weickenmeier – Storks (video, všichni Něm.). ŽK: Moses – Konsa, Rice. Diváci: 19 308.
Slavia: Domčak – Vlček (61. Konečný), Holeš, Zima, Kubiak – Moses (81. Chaloupek), Sadílek – Ayaosi (71. Jurásek), Nowak, Šturm (46. N’Guessan) – Suleiman (46. Chytil). Trenér: Trpišovský.
Arsenal: Raya – White (78. Timber), Konsa (62. Mosquera), Gabriel, Hincapié – Zubimendi, Rice – Madueke (90.+3 Dowman), Merino, Eze (62. Tzolis) – Gyökeres (78. Ödegaard). Trenér: Arteta.