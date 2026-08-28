Slavie vstoupí do poháru ve Varnsdorfu, Sparta v derby na Žižkově. Plzeň čeká Jihlava

Úřadující mistr Slavia vstoupí do nové sezony domácího poháru zápasem na hřišti třetiligového Varnsdorfu. Sparta se ve 3. kole MOL Cupu představí v pražském derby na stadionu Žižkova, další ze spolufavoritů Plzeň bude hrát na půdě jiného druholigového soupeře Jihlavy.
Ve 3. kole do MOL Cupu vstoupí zbylá šestice prvoligových celků, která měla v předchozím průběhu volno. Do soutěže zasáhnou účastníci evropských pohárů Slavia, Sparta, Plzeň, Hradec Králové a Jablonec a Sigma Olomouc coby vítěz nadstavbové skupiny o umístění z minulého ligového ročníku.
Z MOL Cupu zatím nevypadl ani jeden tým z nejvyšší soutěže, 2. kolo zvládlo všech deset prvoligových zástupců. Soutěž už ale opustil obhájce trofeje Karviná.
Slezané, kteří na jaře ve finále porazili Jablonec, byli po sezoně kvůli účasti v korupční kauze přeřazeni do druhé ligy. Zároveň přišli o start v evropských pohárech.
Z hlavních favoritů MOL Cupu byl los nejpřívětivější ke Slavii. Lídr nejvyšší soutěže se vyhnul druholigovým soupeřům a ve Varnsdorfu se utká s týmem z třetí ligy.
Naopak Sparta nastoupí v nevyzpytatelném pražském derby na Žižkově proti Viktorii, tamní stadion ještě v minulé sezoně využívala ke svým domácím zápasům letenská rezerva.
Na druholigový celek narazí v Jihlavě také Plzeň. Papírově nejtěžší soupeř připadl finalistovi minulého ročníku Jablonci. Severočeši budou hrát v Praze na Julisce proti Dukle, která na jaře sestoupila z nejvyšší soutěže.
Druholigoví soupeři čekají také Baník Ostrava v duelu na Kladně, Hradec Králové v Příbrami, Teplice na stadionu Táborska, Liberec ve Vlašimi, Mladou Boleslav v Třinci a Olomouc v Prostějově.
Na tým z třetí nejvyšší soutěže vedle Slavie narazí i Slovácko, Bohemians Praha 1905, Zlín a oba brněnští prvoligoví nováčci Zbrojovka s Artisem. Jediný zbývající klub ze čtvrté ligy, přemožitel Karviné z Kozlovic, vyzve Pardubice.
Úředním hracím termínem je středa 16. září, Sparta bude kvůli účasti v hlavní fázi Evropské ligy hrát o týden dříve a Plzeň nastoupí v Jihlavě už 2. září.
Los 3. kola fotbalového MOL Cupu
Los 3. kola fotbalového MOL Cupu
Varnsdorf – Slavia Praha, Neratovice-Byškovice – Slovácko, Králův Dvůr – Zbrojovka Brno, Havířov – Zlín, Vsetín – Bohemians Praha 1905, Kozlovice – Pardubice, Vítkovice – Artis Brno, Příbram – Hradec Králové, Kladno – Baník Ostrava, Táborsko – Teplice, Třinec – Mladá Boleslav, Vlašim – Liberec, Viktoria Žižkov – Sparta Praha, Dukla Praha – Jablonec, Prostějov – Sigma Olomouc, Jihlava – Viktoria Plzeň.