Slavia zůstává jediným neporaženým týmem první fotbalové ligy, vyhrála třetí kolo po sobě. K vítězství 2:0 na hřišti nevyzpytatelné Olomouce přispěl gólem bývalý hráč Sigmy Mojmír Chytil, k němuž se přidal Pavel Kačor. Nováček Artis Brno vyhrál na osmý pokus první domácí zápas v lize, dokonale zaskočil v prvním poločase Jablonec a slavil po výsledku 3:1. Teplice uspěly 2:1 v Ostravě a Mladá Boleslav přehrála 1:0 Zlín.
Kouči Monroyovi proti Slavii nevyšla premiéra
Obhájci titulu zůstali jediným neporaženým týmem soutěže a na čele neúplné tabulky mají devítibodový náskok. Pražany poslal už ve čtvrté minutě do vedení olomoucký odchovanec Mojmír Chytil, v druhé půli přidal pojistku střídající Pavel Kačor.
Slavia v lize bodovala s Hanáky podesáté za sebou. Na lavičce Sigmy nevyšla premiéra portugalskému kouči Jaimemu Monroyovi, který z pozice asistenta trenéra nahradil odvolaného Pavla Hapala.
Sigma Olomouc – Slavia Praha 0:2 (0:1)
Sigma Olomouc – Slavia Praha 0:2 (0:1)
Branky: 4. Chytil, 77. Kačor. Rozhodčí: Machálek – Antoníček, Brázdil – Adámková (video). Bez karet. Diváci: 10 250.
Olomouc: Koutný – Sylla (85. Ekeroth), Malý, Lurvink – Ghali (71. Hadaš), Soldo, Baráth, Borges – Janošek, Tkáč (85. Křiklava) – Šíp (71. Krivak). Trenér: Monroy.
Slavia: Markovič – Holeš, Zima, N'Guessan – Vlček, Sadílek, Moses (72. Schranz), Jurásek (86. Konečný) – Ayaosi (70. Suleiman), Kubiak (46. Nowak) – Chytil (70. Kačor). Trenér: Trpišovský.
Ve čtvrté minutě míč z rohového kopu propadl až k Chytilovi, který ho zblízka poslal do sítě. Člen širšího kádru české reprezentace se sedmým gólem v ročníku nejvyšší soutěže dotáhl na lídra tabulky kanonýrů mladoboleslavského Šuberta, vzhledem k olomoucké minulosti trefu neslavil.
Olomouc měla v druhé půli mírnou optickou převahu, Slavia však v 77. minutě využila rychlý protiútok a odskočila na rozdíl dvou branek. Po pravé straně utekl Suleiman, křižným pasem našel ve vápně Kačora a ten spolupráci střídajících hráčů zakončil tvrdou střelou pod břevno. Skóroval poprvé v ligové sezoně.
Artis si připsal první domácí výhru
Nováček Artis Brno zvítězil nad Jabloncem 3:1 a na osmý pokus si připsal první domácí výhru v nejvyšší soutěži. Rozhodli o ní už v první půli, v níž postupně skórovali Dominik Sarapata, Papalelé a Quadri Adediran. V 75. minutě zkorigoval prohru Severočechů střídající Saidou Alioum.
Nejprve Pospíšil poslal zprava centr na úroveň malého vápna, odkud ho hlavou poslal do sítě Sarapata. Devatenáctiletý polský mladík, který hostuje v Artisu z FC Kodaň, vstřelil svůj první ligový gól v české nejvyšší soutěži. Brněnský nováček svoji herní pohodu přesto korunoval druhým zásahem. Centr Komlejnovice přistál na hlavě Papalelého a míč se od břevna odrazil za brankovou čáru.
Artis Brno – FK Jablonec 3:1 (3:0)
Artis Brno – FK Jablonec 3:1 (3:0)
Branky: 18. Sarapata, 29. Papalelé, 41. Adediran – 75. Alioum. Rozhodčí: Trska – Dohnal, Dorotík – Rouček (video). ŽK: Boháč, Šimek – Růsek, Nebyla, Alioum. Diváci: 1284.
Artis: Kašík – Komljenovic, Plechatý, Pojezný, Preisler – Pospíšil (71. Labík), Boháč – Alégué, Sarapata (88.Šimek), Papalelé (73. Fomba) – Adediran (88. Carlén). Trenér: Nádvorník.
Jablonec: Mihelak – Cedidla, Tekijaški, Novák (46. Kuol) – Čanturišvili, Sedláček, Nebyla (79. Zorvan), Sláma – Suchan (34. Hollý) – Růsek (60. Jawo), Chramosta (34. Alioum). Trenér: Kozel.
Trenér Kozel reagoval na nepříznivý vývoj dvojím střídáním, ale než se Hollý a Alioum stačili zapojit výrazněji do hry, inkasoval Jablonec potřetí. Standardní situaci zleva kopl Preisler ideálně na hlavu Adedirana, který z malého vápna bezpečně rozvlnil síť. Nigerijský útočník je se čtyřmi trefami nejlepším střelcem Artisu v ročníku nejvyšší soutěže. Až v 75. minutě korigoval stav na 1:3 Alioum, využil nedorozumění Kašíka s Komljenovicem a pohodlně zasunul míč do prázdné branky.
Mladá Boleslav doma dál vyhrává
Středočeši zdolali 1:0 poslední Zlín a vyhráli i sedmý domácí zápas v tomto ročníku nejvyšší soutěže. Jediný gól vstřelil v šesté minutě útočník Jan Buryán. Mladá Boleslav se posunula na druhé místo tabulky před Liberec, který má dvě utkání k dobru. Zlín i po polovině základní části čeká jako jediný tým na premiérové vítězství.
FK Mladá Boleslav – FC Zlín 1:0 (1:0)
FK Mladá Boleslav – FC Zlín 1:0 (1:0)
Branka: 6. Buryán. Rozhodčí: Opočenský – V. Ježek, O. Ježek – Kvítek (video). ŽK: Králik – Šmiga, Didiba, Bartošák, Kratochvíl, Fukala. Diváci: 1317.
M. Boleslav: Vorel – Donát, Karafiát, Králik, Hybš – Kozel, Zíka (81. Špatenka) – Kolářík (90. Zachoval), Langhamer (90. Pech), Šubert (68. John) – Buryán (68. Letenay). Trenér: Majer.
Zlín: Dostál – Kukučka, Černín, Křapka, Fukala – Kratochvíl, Didiba (80. Hellebrand) – Pišoja (68. Bartošák), Cupák (60. Ulbrich), Appiah (80. Grygera) – Šmiga (46. Poznar). Trenér: Hoftych.
Vítězný úder Mladá Boleslav zaznamenala už v šesté minutě utkání. Nejlepší střelec soutěže Šubert se tentokrát chopil role nahrávače a jeho prudký centr usměrnil hlavou do sítě Buryán. Jednadvacetiletý útočník si musel na potvrzení své třetí branky v ligovém ročníku počkat přes tři minuty, dle televizní grafiky Šubert při převzetí míče nebyl v ofsajdu o pouhých pět centimetrů.
Teplicím pomohly góly reprezentantů
Fotbalisté Teplic vyhráli v Ostravě 2:1 po gólech českých reprezentantů. Hosty poslal do vedení Idris Hopi, za domácí odpověděl po změně stran Artur Musák, ale poslední slovo měl Matěj Radosta. Severočeši naplno bodovali ve druhém zápase po sobě a posunuli se na páté místo. Baník vyhrál v lize jediné z minulých devíti utkání a zůstal třináctý.
Domácí Michal Frydrych 300. startem v lize vstoupil do Klubu legend a v utkání měl po standardní situaci i šance, když nejprve orazítkoval břevno a z dorážky přestřelil. Když byl domácí tlak nejintenzivnější, vyšel Teplicím kontraatak do otevřené obrany. Osmnáctiletý Hopi dostal v 38. minutě míč za obranu a obstřelil Budinského, který opět dostal přednost před Jedličkou. Nedávno debutující český reprezentant si připsal druhý zásah v sezoně nejvyšší soutěže.
Baník Ostrava – FK Teplice 1:2 (0:1)
Baník Ostrava – FK Teplice 1:2 (0:1)
Branky: 54. Musák – 38. Hopi, 68. Radosta. Rozhodčí: Pechanec – Kubr, Kotík – Zelinka (video). ŽK: Chaluš, Jurečka, Musák, Kohút – Pulkrab, Švanda, Jukl. Diváci: 6648.
Ostrava: Budinský – Chaluš, Frydrych, Míček – Bewene (75. Kmeť), Boula, Traoré, Smith (46. Planka) – Kohút (81. Gilbert), Musák (75. Šancl) – Jurečka (60. Škrkoň). Trenér: R. Skuhravý.
Teplice: Trmal – Švanda, Vientiess (66. Takács), Večerka, Riznič (66. Harušťák) – Čermák (75. Jukl), Fortelný, Bílek – Radosta, Pulkrab (81. Kozák), Hopi (66. Jakubko). Trenér: Frťala.
Protiútoky Teplic byly smrtící a přišlo z nich i rozhodnutí. V 68. minutě první ránu Budinský vyrazil, ale odražený balon nádherně technicky zakroutil z šestnáctky k tyči Radosta. V sezoně nejvyšší soutěže skóroval počtvrté.
Přečtěte si také