Tak jednoznačný průběh utkání dvou účastníků evropských pohárů se nečekal. Slavia ve 13. kole první ligy jednoznačně zvítězila 5:0 na hřišti fotbalistů Jablonce a jako jediná v soutěži drží neporazitelnost. Dvakrát se trefil Mubarak Suleiman. Liberec vyhrál po třech kolech, v Pardubicích 2:1. Pár hodin byl na druhém místě tabulky, než se před něj dostala Sigma Olomouc. Hanáci doma přehráli jasně Zbrojovku Brno 3:0.
Slávisté připravili Jablonci nelichotivý rekord
Slavie vítězstvím 5:0 v Jablonci uštědřila severočeskému celku nejvyšší domácí porážku v samostatné historii. Obhájce titulu vyhrál v nejvyšší soutěži po dvou remízách a dál jako jediný drží neporazitelnost v ligové sezoně. V čele neúplné tabulky je o osm bodů před Libercem. Jablonečtí prohráli podruhé z posledních tří kol a klesli na osmou pozici.
Možnou příčinou jabloneckého debaklu byla i absence kapitána Tekijaškiho ze zdravotních důvodů, Slavii zase chyběl Provod. Navíc přišlo i zranění domácího brankáře Hanuše.
FK Jablonec – Slavia Praha 0:5 (0:1)
FK Jablonec – Slavia Praha 0:5 (0:1)
Branky: 41. a 75. Suleiman, 57. Ayaosi, 66. N'Guessan, 80. Šturm. Rozhodčí: Wulkan – Pečenka, Cichra – Zelinka (video). ŽK: Alioum – Moses. Diváci: 4613.
Jablonec: Hanuš (51. Mihelak) – Cedidla, Novák, Pavlovič – Čanturišvili, Sedláček, Okeke (67. Nebyla), Sláma – Kuol (77. Ahl), Polidar (46. Alioum) – Růsek (46. Hollý). Trenér: Kozel.
Slavia: Domčak – Holeš, Zima (71. Konečný), N'Guessan (71. Chaloupek) – Vlček, Sadílek, Moses (71. Chytil), Kubiak – Ayaosi (76. Šturm), Suleiman (83. Kačor) – Nowak. Trenér: Trpišovský.
Jablonecký brankář obdržel první branku utkání. Při prvním gólu hostů vyrazil Nowakovu ránu z úhlu, hlavičku sobotního kapitána Severočechů Nováka však zachytil Sadílek, jehož přihrávku zužitkoval Suleiman. Nigerijský hráč se trefil podruhé v ligové sezoně.
Hned po změně stran se domácí gólman při odkopu zranil a mezi tyčemi ho nahradil Mihelak. Po změně stran se pak prosadili Emmanuel Ayaosi, Ange N'Guessan a znovu Suleiman, skóre uzavřel střídající Danijel Šturm.
„Jsem zklamaný, protože jsme to absolutně nezvládli. Bohužel na začátku druhé půle se ještě zranil Hany (Hanuš), takže to byl takový zápas blbec. Nabídli jsme Slavii takové dárky, kterými by nepohrdly ani jiné týmy. Nefungovala nám ani defenziva. Nemyslel jsem si, že absence Tekiho (Tekijaškiho) bude takhle hrozně znát, ale bohužel to tak bylo. Pro nás to skončilo ostudou a musím říct, že zaslouženě. Možná jsme tu facku potřebovali. Po některých zápasech se silnými týmy jsme si mohli myslet, že se nám nemůže nic stát,“ prohlásil kouč Jablonce Luboš Kozel.
Sigma poskočila na druhou příčku
Olomouc si poradila s brněnskou Zbrojovkou a dvěma brankami jí k tomu pomohl Václav Sejk. V 21. minutě otevřel skóre a po změně stran proměnil penaltu. Mezitím skóroval Marko Soldo. Hanáci v lize počtvrté za sebou bodovali. Brněnský nováček prohrál po dvou kolech a ve vyrovnané tabulce je osmý.
Olomouc proti Zbrojovce předvedla dominantní první poločas a herní a střeleckou převahu přetavila ve vedení. Ve 21. minutě se Sigmě vyplatilo vysoké napadání. Baráth vypíchl míč Langerovi přímo k Sejkovi, který prostřelil Hrdinu i na brankové čáře blokujícího Pokorného. Skóroval ve druhém kole po sobě.
Hostující trenér Svědík provedl během přestávky hned tři střídání. Poté měla dobrou herní pasáž Zbrojovka, paradoxně ale na jejím konci inkasovala druhou branku z rychlého protiútoku. Ghali poslal prudký míč z pravé strany do vápna, kde „zavřel“ zadní tyč Soldo a poslal míč do sítě.
Sigma Olomouc – Zbrojovka Brno 3:0 (1:0)
Sigma Olomouc – Zbrojovka Brno 3:0 (1:0)
Branky: 21. a 76. z pen. Sejk, 58. Soldo. Rozhodčí: Volek – Paták, Šimoník – Ochotnický (video). ŽK: Borges – Pokorný, Kaká, Vedral. Diváci: 6774.
Olomouc: Koutný – Lurvink, Malý, Borges (80. Huk) – Ghali (89. Slavíček), Beran, Baráth, Ekeroth – Janošek (74. Mikaelsson), Soldo (80. Tkáč) – Sejk (89. Dembe). Trenér: Hapal.
Zbrojovka: Hrdina – Klíma, Vedral, Pokorný – Penxa (46. Kaká, 67. Granečný), Čavoš (46. Janetzký), Langer, Dante – Vaníček (46. Ezeh), Vachoušek (81. Rymarenko) – Vašulín. Trenér: Svědík.
V 71. minutě zahrával po Klímově zákroku olomoucký Janošek pokutový kop, jenže zamířil pouze do tyče. Míč se odrazil k Soldovi, který ho poslal směrem na branku a Sejk ho tečoval do sítě. Gól však neplatil, kvůli brzkému vběhnutí hráčů do vápna se penalta opakovala.
Janošek během kontroly situace již vystřídal, pokutového kopu se tak ujal Sejk. Brankář Hrdina sice směr střely vystihl a na míč si sáhl, v cestě do sítě mu ale nezabránil. Sejk se tak v tabulce kanonýrů soutěže se šesti trefami posunul na druhé místo.
Liberci pomohl vítězným gólem odchovanec Pardubic
Slovan zvítězil 2:1 v Pardubicích. Hosty poslal do vedení krátce po změně stran Lukáš Mašek. Záhy vyrovnal Václav Drchal, v 65. minutě ale ve prospěch Liberce rozhodl pardubický odchovanec Vojtěch Sychra. Východočeši jsou v neúplné tabulce na 12. místě.
Pardubice v lize ztratily po dvou výhrách, naopak Liberec v nejvyšší soutěži uspěl po dvou porážkách. Slovan, který má k dobru dohrávku proti Baníku Ostrava, s Východočechy bodoval popáté za sebou a v posledních třech ligových duelech je zdolal.
FK Pardubice – Slovan Liberec 1:2 (0:0)
FK Pardubice – Slovan Liberec 1:2 (0:0)
Branky: 53. Drchal – 50. Mašek, 65. Sychra. Rozhodčí: Orel – Kříž, Šůma – Adámková (video). ŽK: Botos – Hodouš. Diváci: 2982.
Pardubice: Neuman – Godwin, Halinský (84. Noslin), Krčík, Mahuta – Icha (77. Ouattara), Hlavatý – Tanko, Botos (64. Jelínek), Samuel (64. Smékal) – Drchal (84. Zima). Trenér: Trousil.
Liberec: Koubek – Hodouš, Mikula, Hůlka, Kayondo – Masopust – Dulay (81. Bužek), Sychra (87. Drakpe), Kušej (87. Juliš), Mikulenka (61. Lexa) – Mašek (81. Marsetič). Trenér: Fodrek.
V 65. minutě přišel speciální rozhodující gól z kopačky Sychry. Napřáhl zpoza vápna a míč se s přispěním výrazné teče Hlavatého, jenž v minulých dvou sezonách nosil liberecký dres, stočil ke vzdálenější tyči. Pardubický odchovanec a bývalý kapitán východočeského celku se prosadil při prvním ligovém startu v ročníku, z respektu k mateřskému klubu branku neslavil.
„Velmi si vážíme vítězství u soupeře, který byl v posledních zápasech ve výborné formě. O to je to cennější. Chlapci si za tím šli a vyhráli takovou svou aktivitou. Je pravda, že v prvním poločase měl soupeř dvě čisté šance, ale po změně stran už jsme ho tolik k možnostem nepouštěli. Sami jsme dali dvě branky,“ řekl liberecký trenér Branislav Fondrek.
Zlín stále čeká na první výhru
Fotbalisté Zlína nedokázali zvítězit ani ve 13. kole, v Brně s Artisem remizovali 2:2. Všechny branky padly v úvodním dějství. Hosty poslal do vedení ve 21. minutě Miloš Kopečný, nováček soutěže pak během pěti minut skóre otočil po gólech Quadriho Adedirana a Emmanuela Fullyho. V nastavení první půle srovnal Miloš Kratochvíl.
Artis Brno – FC Zlín 2:2 (2:2)
Artis Brno – FC Zlín 2:2 (2:2)
Branky: 30. Adediran, 35. Fully – 21. Kopečný, 45.+1 Kratochvíl. Rozhodčí: Opočenský – V. Ježek, O. Ježek – Adam (video). ŽK: Boháč, Labík, Fully, Pojezný – Cupák, Poznar, Černín, Didiba, Kratochvíl. Diváci: 1227.
Artis: Kašík – Harazim, Plechatý, Pojezný, Fully – Labík (66. Pospíšil), Boháč – Alégué (90.+1 Carlén), Adediran (81. Sarapata), Papalelé (81. Komljenovic) – Ndiaye (66. Perišič). Trenér: Nádvorník.
Zlín: Dostál – Kopečný, Černín, Mukuba, Machalík – Didiba (81. Nombil), Kratochvíl – Appiah (81. Bartošák), Cupák (90.+2 Štefan), Pišoja – Poznar (59. Kanu). Trenér: Hoftych.
Ševci získali teprve třetí body v soutěži a z posledního místa tabulky ztrácí čtyři body na Slovácko. Artis nezvítězil ani v šestém domácím duelu v sezoně a zůstal čtrnáctý. Ve středu ho čeká dohrávka proti Bohemians Praha 1905.
„Výkon nebyl takový, jaký bychom si představovali nebo jaký jsme předváděli v minulých zápasech. Připravovali jsme se na standardky Zlína, ale dostali jsme po nich dva hloupé góly. Tato nekoncentrovanost nás stála dva body,“ zhodnotil domácí trenér Roman Nádvorník.
Teplicím pomohl první gól Rizniče v lize
Teplice uspěly v Uherském Hradišti nad Slováckem 3:1. Hosty poslal v osmé minutě do vedení Matěj Pulkrab, pojistku přidal Matěj Radosta. Domácí kapitán Michal Trávník sice ještě před přestávkou snížil, ale Severočechy hned po změně stran uklidnil premiérovým gólem v české nejvyšší soutěži Matej Riznič.
Slovácko v lize prohrálo potřetí za sebou a zůstalo v tabulce předposlední, před Zlínem má už jen čtyřbodový náskok. Severočeši v nejvyšší soutěži zvítězili po třech zápasech a posunuli se na šestou příčku.
1. FC Slovácko – FK Teplice 1:3 (1:2)
1. FC Slovácko – FK Teplice 1:3 (1:2)
Branky: 44. Trávník – 8. Pulkrab, 39. Radosta, 51. Riznič. Rozhodčí: Kubečka – Kotík, Koranda – Berka (video). ŽK: Kostadinov – Bílek. Diváci: 1827.
Slovácko: Heča – Slončík, Behiratche, Rundič (62. Král) – Blahút, Kostadinov, Trávník, Šviderský (62. Ndefe) – Havlík (83. Hruška), Vorlický (63. Juroška) – Puškáč (73. Fiala). Trenér: Jelínek.
Teplice: Trmal – Švanda, Vientiess, Večerka, Riznič – L. Mareček (70. D. Mareček), Fortelný – Radosta (80. Bílek), Čermák (57. Jukl), Hopi (57. Takács) – Pulkrab (80. Badamosi). Trenér: Frťala.
Rizničův moment přišel v 51. minutě, kdy hosté udeřili potřetí. Čermák sice Švandovu pobídku netrefil, míč ale posunul ke slovenskému krajnímu bekovi, který propálil Heču.
„Utkání rozhodlo naše tristní počínání při bránění ve vlastní šestnáctce, to bylo šílené. Špatné bylo dostupování a předávání hráčů, bavíme se o tom neustále. V pokutovém území jsme v dobrém počtu, ale spoléháme se jeden na druhého, místo toho abychom si splnili jasně danou činnost. Z tohoto pohledu to byl obrovský propadák. Teplicím dovolíme pět útoků a z toho dostaneme tři branky. Nejzkušenější hráči to vzadu nezvládají. Na druhé straně je neuvěřitelné, co neproměníme. Měli jsme snad 50 vstupů do boxu soupeře, nastřelili jsme tři tyčky. Teplice byly efektivní,“ nebral si servítky domácí kouč Jan Jelínek.