Skvělý zápas pro všechny, kdo milují fotbal, rozplýval se přes porážku Flick

Hansi Flick našel po porážce Barcelony 2:4 na stadionu Paris St. Germain také pozitivní věci, které mu šlágr 3. kola Ligy mistrů ukázal. Oba týmy nabídly fanouškům skvělý zápas, řekl německý kouč televizi DAZN po ukončení vítězné série. Jednašedesátiletý rodák z Heidelbergu také poukázal, že v říjnu se ještě tituly nevyhrávají.
Bitva gigantů měla strhující závěr, během něhož padly čtyři góly za čtvrt hodiny. „Hráli jsme proti PSG ve skupinové fázi. V říjnu se tituly nevyhrávají, ale ukazuje nám to, jak daleko jsme se dostali,“ uvedl Flick po porážce s dvojnásobným vítězem Ligy mistrů.
Agentura SID nazvala zápas jako fotbalový festival ve francouzské metropoli. Po 11 výhrách z 11 zápasů napříč všemi soutěžemi Katalánci poprvé v této sezoně neuspěli.
„Byl to skvělý zápas pro fanoušky, pro všechny, kdo milují fotbal. Od dvou týmů, které prostě hrají krásný fotbal,“ řekl Flick. „Na konci jsme nebyli tak svěží jako obvykle. Příprava nebyla optimální,“ dodal německý kouč.
Kvůli nepříznivému počasí ve Španělsku musel tým o víkendu operativně změnit své plány a po vítězství 5:2 nad Betisem Sevilla strávil noc v Andalusii. Flick zároveň zdůraznil, že „toto nemá být výmluva“.
PSG je v soutěži nadále stoprocentní, Barcelona má šest bodů. „Nicméně jsem viděl mnoho věcí, které se mi prostě líbí. Věci, které jsem si užil a které mi také dávají pozitivní náhled na zápas. A pár věcí, které prostě musíme dělat lépe,“ řekl Flick.
Po skvělém vstupu Barcelony do sezony panovalo ve Španělsku přesvědčení, že až duel s PSG skutečně prověří její ambice v Lize mistrů. Jediné velké soutěži, v níž týmu pod Flickovým vedením trofej zatím uniká.
Třetí porážka po sobě od PSG vedeného Luisem Enriquem sice bolí, ale Barcelona věří, že se evropským šampionům přibližuje.
„Navzdory výsledku jsme hráli vyrovnanou partii. Byla to dobrá zkouška, která ukazuje, že se můžeme měřit s kýmkoliv,“ řekl kapitán Raphinha stanici Movistar+.