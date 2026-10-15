Skoro jako Panenka: Čermák zajistil klokanům výhru gólem z přímého kopu

Díky gólu Aleše Čermáka z přímého kopu ožily ve vršovickém Ďolíčku vzpomínky na Antonína Panenku. Čestný prezident fotbalistů pražských Bohemians 1905 si zrovna nedávno postěžoval, že z této standardní situace se už dlouho nikdo z jeho následovníků netrefil, uvedl trenér Jaroslav Veselý na tiskové konferenci po výhře 1:0 nad Mladou Boleslaví v dohrávce 6. ligového kola.
Pražané se díky vítězství posunuli na deváté místo kompletní tabulky, dva body za čtvrté Středočechy, kteří nevyužili možnost dotáhnout se na druhý Liberec. V původním termínu 29. srpna se utkání nehrálo kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění v kádru Mladé Boleslavi.
Mistra Evropy z roku 1976 Panenku proslavil nejen penaltový vršovický dloubák, ale také cizelérské trefy z přímých kopů. Jednu takovou ve středu předvedl domácí kapitán Čermák a díky ní získali klokani další tři ligové body.
„Fandové Bohemky i Tondy to jistě ocení. Nevím, jestli tu prezident byl. Nedávno mi říkal, že už to z přímáku dlouho nikdo netrefil. Já mu říkal, že to asi přichází v úvahu jedině Aleš Čermák. A vidíte, je to tady,“ řekl trenér Veselý s úsměvem.
Čermák v sobotu zajistil týmu výhru 1:0 nad ostravským Baníkem hlavou, o stejný výsledek se teď postaral z přímého kopu. Ani jedno z těchto zakončení pro něj není typické. „Moc takových gólů jsem ještě nedal. S panem Panenkou jsme to neřešili. V poháru můj trestňák přelítl i síť, tak asi tak. Včera jsme je trénovali s Honzou Kovaříkem, všechny jsem kopl tak do úrovně kotníku,“ uvedl kapitán.
Před exekucí mu asistoval Roman Květ. Čermák se trefil přesně přes zeď a po odrazu o břevno míč skončil v síti. „S Květákem jsme si tak povídali, kam to dát. Řekl jsem mu postav mi to, hlavně ať to nedopadne jako na tréninku. Rozhodl jsem se vystřelit přes zeď. Kdybych pálil na stranu brankáře, asi bych nedal takovou ránu. Dopadlo to dobře,“ řekl záložník.
Se čtyřmi góly je na podzim nejlepším ligovým střelcem týmu. „Aleš má sportovní i běžecký talent. Teď je zdravý a má natrénováno. A když mu to běhá, tak pak i takhle hraje,“ uvedl trenér Veselý.
Bohemians Praha 1905 – FK Mladá Boleslav 1:0 (1:0)
Bohemians Praha 1905 – FK Mladá Boleslav 1:0 (1:0)
Branka: 13. Čermák. Rozhodčí: Panský – Pfeifer, Hurych – Adam (video). ŽK: Smrž, Krobot, Frühwald, Obinaja, Čermák, Lischka – Zíka, Klíma, Šubert, Majer (trenér). Diváci: 4943.
Bohemians: Frühwald – Havel, Lischka, Kadlec – Mirvald, Čermák (90.+2 Heidenreich), Smrž (82. Obinaja), Javorček – Krobot (56. Pilař), Květ (56. Černý) – Almási (82. Vala). Trenér: Veselý.
Ml. Boleslav: Floder – Donát, Karafiát (82. Buryán), Králik, Hybš – Špatenka (56. Kozel), Zíka – John (46. Kolářík), Langhamer (73. Havran), Šubert – Klíma. Trenér: Majer.