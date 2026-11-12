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Sejk dostal za vyloučení v Hradci Králové stopku na tři zápasy


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Jen z hlediště bude sledovat nadcházející tři soutěžní zápasy olomoucký fotbalista Václav Sejk. Tak ohodnotila jeho vyloučení v prvoligovém zápase 14. kola v Hradci Králové disciplinární komise. Stejný trest dostal i El Hadji Ndiaye z Artisu Brno, jenž už si dva zápasy odpykal.

Sejk se ve 39. minutě ohnal rukou po Samuelu Dancákovi a hlavní sudí Jan Beneš ho rovnou vyloučil. Olomouc utrpěla v Hradci Králové debakl 0:5. Člen širšího kádru české reprezentace bude Sigmě chybět doma proti Slavii a Artisu a také v Mladé Boleslavi.

Ndiaye v prvním poločase dohrávky 11. kola s Bohemians 1905 udeřil loktem Samuela Obinaju a i jeho mužstvo v oslabení prohrálo (1:2). Senegalský útočník, jenž v utkání skóroval, následně chyběl na Slavii (1:4) a ve středečním úspěšném osmifinále poháru proti Jablonci (2:1). Po reprezentační pauze nenastoupí ani v dalším utkání proti Severočechům, tentokrát v lize.

Jeho spoluhráč Michal Jeřábek dostal za vyloučení na Slavii trest na jedno utkání, který už si odpykal v poháru. Jeden zápas bude Zlínu chybět Prince Mukuba za červenou kartu při porážce 0:1 v derby se Slováckem.

Komise uložila i několik pokut za nezvládnutou pořadatelskou službu či pyrotechniku na tribunách. Nejvyšší trest dostala Olomouc, jejíž fanoušci v zápase 13. kola proti Zbrojovce Brno použili vystřelovací pyrotechniku. Hanáci zaplatí 200 000 korun.

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