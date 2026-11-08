Patrik Schick potvrdil v Bundeslize skvělou střeleckou formu. Kanonýr Leverkusenu zařídil vítězným gólem, který byl už jeho osmým v soutěži, triumf Bayernu 2:1 v Kolíně nad Rýnem v 9. kole německé ligy. Mezi střelci je bývalý český reprezentant druhý o jednu trefu za Niclasem Füllkrugem z Brém. Hoffenheim doma porazil Schalke 2:1 a je tři body od pohárových míst. Vladimír Coufal odehrál celé utkání, Adam Hložek nastoupil v 70. minutě. Freiburg zdolal Union Berlín 2:0 a zůstal třetí o dva body za vedoucí dvojicí Bayern Mnichov a Dortmund.
Leverkusen vstoupil do zápasu s velkou vervou a domácí brankář Schwäbe musel hned zkraje třikrát zasahovat. V sedmé minutě už kapituloval, když se k přímému kopu za vápnem postavil Španěl García a střelou pod břevno otevřel skóre.
Podruhé se skóre změnilo až v 85. minutě. Schick ve vápně převzal přihrávku od Mazy, zasekávačkou se zbavil obránce Schmieda a tváří v tvář Schwäbemu si věděl rady. Kolín pak ještě zdramatizoval závěr gólem Saida El Maly, jenž zužitkoval centr svého mladšího bratra Maleka, ale vyrovnat už nedokázal.
Hoffenheim rozhodl v úvodní půlhodině. Zazářil především Kosovan Asllani, jenž první gól dal a na druhý přihrál Lemperlemu.
Zmar Schalke podtrhla situace z 50. minuty, kdy se při obranné akci srazili dva spoluhráči: obránce Gosens nechtěně podrážkou kopl brankáře Kariuse do nosu, u čehož si patrně poranil koleno, a oba museli střídat.
Schalke tato smolná chvíle paradoxně postavila na nohy a hosté se drali za vyrovnáním. Aušíš poslal míč obloučkem na břevno, brankář Baumann mohl jen bezmocně přihlížet.
Následně v obrovské šanci Coufal svého brankáře zastoupil a těsně před brankovou čárou patou zneškodnil přízemní střelu Adamua. Stejný hráč devět minut před koncem přeci jen skóroval, ale vyrovnat klub z Gelsenkirchenu už nestihl. Na výhru čeká Schalke už šest kol a v tabulce je předposlední.
Freiburg porazil Union Berlín 2:0 a zůstal třetí o dva body za vedoucí dvojicí Bayern Mnichov – Dortmund. Freiburg šel do vedení v 55. minutě vlastním gólem Khediry a druhou branku přidal o 12 minut později Suzuki. Domácí mohli vyhrát ještě výraznějším rozdílem, Grifo však v závěru neproměnil penaltu.
Výsledky 9. kola německé fotbalové ligy
Výsledky 9. kola německé fotbalové ligy
Hamburk – Mönchengladbach 3:1 (11. Muheim, 59. Nandja, 70. Gronbaek – 44. Hack), Dortmund – Elversberg 2:1 (55. a 71. Nmecha – 81. Futkeu), Mohuč – Bayern 1:2 (90.+3 Tietz – 14. Kimmich, 57. Karl), Paderborn – Frankfurt 2:2 (45. Obermair, 73. Pieringer z pen. – 23. a 90.+3 Burkadt), Lipsko – Augsburg 5:2 (34. Banzuzi, 35. Nkunku, 45.+1 Raum, 60. Cardoso, 66. Baumgartner – 1. Kade, 90.+3 Ogundu), Stuttgart – Brémy 1:0 (7. Mittelstädt), Kolín nad Rýnem – Leverkusen 1:2 (90.+2 S. El Mala – 7. García, 85. Schick), Freiburg – Union Berlín 2:0 (55. vlastní Khedira, 67. Suzuki), Hoffenheim – Schalke 2:1 (10. Asllani, 26. Lemperle – 81. Adamu).