Salah táhl Trabzonspor v Kuopiu, Král pomohl porazit Bragu

Fotbalisté Kodaně s českým reprezentantem Alexem Králem zvítězili v Konferenční lize 3:0 nad Bragou a na domácím hřišti jsou od letního začátku sezony stále stoprocentní. Slavný egyptský fotbalista Mohamed Salah pomohl Trabzonsporu ve svém prvním zápase v Konferenční lize gólem a asistencí k vítězství 4:2 na stadionu Kuopia. Ajax Amsterdam prohrál 1:2 na hřišti Hajduku Split a po sedmi měsících neuspěl na soupeřově stadionu.
Král odehrál 70 minut, ale do statistik se nezapsal. V dresu Kodaně skóroval od letního příchodu z Unionu Berlín ve dvou zápasech, z toho jednou v předkole Konferenční ligy do sítě Debrecínu.
Dánskému týmu pomohl k sedmému domácímu vítězství po sobě dvěma góly střídající útočník Cornelius. Úvodní branku zápasu zkraje druhého poločasu vstřelil norský útočník Elyonoussi, který od začátku sezony zaznamenal v 16. soutěžním utkání jedenáctý gól.
Salah se poprvé zapsal do statistik po třech minutách, kdy přihrávkou připravil gólovou pozici pro nigerijského útočníka Onuachua. Minutu před přestávkou bývalý kanonýr Liverpoolu dorazil do branky střelu Simsira a od letního příchodu do tureckého klubu se v desátém soutěžním zápase podílel na dvanáctém gólu.
Po změně stran dvakrát zvýšil reprezentant Guineje-Bissau Franculino na tříbrankový rozdíl a Trabzonspor ukončil sérii devíti venkovních porážek v hlavní fázi evropských pohárů.
Ajax ve Splitu musel dotahovat manko po trefě Sanyanga, který ve 37. minutě zamířil přesně ke vzdálenější tyči Ter Stegenovy branky. Brzy po změně stran vyrovnal záložník Klaasen, ale vedení hostům vydrželo jen dvě minuty. Záložník Šotiček, který připravil vedoucí gól Hajduku, využil ve spolupráci se Šegem chybu obrany Ajaxu a míč uklidil do odkryté branky.
Hajduk po návratu do hlavní fáze evropských pohárů po 15 letech prodloužil na 12 zápasů domácí neporazitelnost trvající od poloviny dubna. Chorvatskému celku neuškodilo ani přerušení zápasu deset minut před koncem kvůli pyrotechnice domácích fanouškům. Ajax na hřištích soupeřů prohrál poprvé od března a po sérii deseti soutěžních zápasů.
Brighton nedal litevskému mistrovi žádnou šanci a soupeře přestřílel drtivým poměrem 35:4. Dvě branky vstřelil Francouz Rutter, trefili se také Hinshelwood a O'Riley. Racci se na severu Čech představí za týden.
Getafe s českým brankářem Jiřím Letáčkem na lavičce náhradníků remizovalo 1:1 na hřišti rumunské Craiovy. Bývalý gólman Baníku Ostrava nebo Pardubic na premiérový start v nové sezoně stále čeká.
Výsledky 1. kola Konferenční ligy:
Výsledky 1. kola Konferenční ligy:
CSKA Sofia – Monako 1:2 (0:2)
Branky: 76. Zwarts – 3. Brunner, 44. Fati.
Egnatia Rrogozhine – Midtjylland 1:1 (1:1)
Branky: 26. Gruda – 33. Čo Ku-song.
Gent – Aarhus 1:0 (0:0)
Branka: 87. Goore.
Hajduk Split – Ajax Amsterodam 2:1 (1:0)
Branky: 37. Sanyang, 55. Šotiček – 53. Klaasen.
Kuopio – Trabzonspor 2:4 (0:2)
Branky: 54. Pennanen, 90.+6 Engvall – 47. a 90.+1 Franculino, 3. Onuachu, 44. Salah.
Lugano – Crvena zvezda Bělehrad 3:2 (1:1)
Branky: 25. Albian Ajeti, 84. Moncada, 90. Grgič – 32. Elšnik, 67. Krunič.
Mjällby – Inter Escaldes 2:0 (0:0)
Branky: 54. Bergström, 65. Norén.
Panathinaikos Athény – Borac Banja Luka 2:1 (1:0)
Branky: 40. Dessers z pen., 70. Kangwa – 80. Jojič.
FC Riga – Kajrat Almaty 1:1 (1:1)
Branky: 12. Ulád – 5. Gual z pen.
Universitatea Craiova – Getafe 1:1 (0:0)
Branky: 59. al-Hamláví – 81. Gudelj.
Bergamo – Pafos 3:1 (3:0)
Branky: 1. Elmas, 18. Raspadori z pen., 44. Scamacca – 88. Biel.
Brann Bergen – Lincoln Red Imps 2:1 (0:0)
Branky: 64. a 81. Castro – 59. Gómez. ČK: 23. Kasanwirjo – 61. García.
Brighton – Žalgiris Kaunas 4:0 (2:0)
Branky: 41. a 53. Rutter, 45.+2 Hinshelwood, 67. O'Riley.
FC Kodaň – Braga 3:0 (0:0)
Branky: 79. a 86. Cornelius, 49. Elyonoussi.
Heart of Midlothian – Nordsjaelland 1:1 (1:0)
Branky: 33. McEntee – 86. Röjkjaer.
St. Truiden – Iberia Tbilisi 2:0 (1:0)
Branky: 12. Vanwesemael, 89. Sabáwí.
Twente Enschede – Thun 1:0 (0:0)
Branka: 65. Zerrúqí. ČK: 60. Kristal (Thun).