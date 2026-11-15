Ronalda nepostrádám, řekl portugalský kouč po výprasku od Dánů

Éru bez Cristiana Ronalda začali portugalští fotbalisté nejtěžší domácí porážkou v soutěžním zápase v historii. Po sobotním debaklu 1:4 s Dánskem v Lize národů v Braze fanoušci vyvolávali jméno jednačtyřicetiletého kanonýra, jenž začátkem měsíce oznámil konec reprezentační kariéry. Kouči reprezentace Jorgemu Jesusovi však Ronaldo v sestavě nechyběl.
Ronaldo při minulém srazu v září opustil mužstvo kvůli neshodám s koučem Jorgem Jesusem, jenž podle něj opakovaně porušil své sliby, které mu dal.
Dvaasedmdesátiletý trenér, jenž převzal portugalský tým po mistrovství světa, dal najevo, že mu pětinásobný vítěz ankety Zlatý míč o nejlepšího hráče světa nechybí.
„Co by mi mělo chybět? Už tu není, tak co bych postrádal. Leda že by mi tu dělal společnost,“ řekl Jesus po sobotním utkání na dotaz jednoho z novinářů. „Už tu není. O své budoucnosti se již rozhodl,“ uvedl na adresu světového rekordmana s 234 reprezentačními zápasy a 146 góly.
Horší už to asi nebude
Úvodní čtyři utkání po nástupu do funkce v Lize národů Jesus vyhrál, ale proti Dánsku Portugalci tvrdě narazili. Po zápase, jenž byl koncipován jako pocta Ronaldovi, proto schytali kritiku.
„Ronaldo na večer na jeho počest nedorazil. A portugalský tým také ne,“ napsal list Público. „Špatnou zprávou je, že Portugalsko utrpělo těžkou porážku. Hodně špatné je, že tým vypadal, že se nedokáže dostat do hry. Dobrou zprávou je, že horší zápas už přijde jen stěží,“ uvedl deník Público. „Tohle si Ronaldo nezasloužil,“ přidal španělský deník AS na adresu bývalé hvězdy Realu Madrid.
Domácí fotbalisté nastoupili v dresech s číslem sedm a se jmenovkou nejslavnějšího portugalského fotbalisty na zádech. V sedmé minutě mu symbolicky vzdali poctu i fanoušci.
Záložník Rúben Neves odmítl, že by pocta portugalský tým připravila o koncentraci. „Pocta byla zasloužená a moc milá. S výsledkem zápasu to nijak nesouviselo,“ prohlásil.
Portugalci prohrávali 0:4, až v nastavení zaznamenal čestný úspěch Bernardo Silva. „Byl to večer plný ponaučení. Ukázal nám chyby. Nedokázali jsme se do hry dostat tak, jak jsme chtěli. Obvykle jsme hodně silní, když hrajeme středem hřiště. Dánové nám střed chytře uzavřeli, takže se nám tam povedlo jen zřídka proniknout a vytvořit si šanci. Častěji jsme to zkoušeli přes křídla, v soubojích jeden na jednoho, a snažili se posílat centry před branku. Přitom víme, že právě tam jsou Dánové silní,“ uvedl záložník Realu Madrid.
Vyzdvihl i efektivitu dánských fotbalistů. „Proměnili své šance a nám nevyšlo nic. Jsou věci, ve kterých se musíme zlepšit. Na druhou stranu dnešní výkon nebyl jen negativní. Ze zápasu si můžeme odnést i pozitiva, která využijeme příště,“ mínil Silva.