Reprezentace usiluje o Wlka, Schicka neoslovila, Goren zvolil Izrael, sparťané chybí

Po nedávném debutu Ryana Naderiho se vedení fotbalové reprezentace nadále poohlíží po zahraničních hráčích s českými kořeny. Mladý záložník Barcelony Orian Goren dal přednost Izraeli, česká asociace se ale pokouší získat útočníka Allana Wlka z Paraguaye, řekl manažer národních týmů Pavel Nedvěd. V nominaci není žádný hráč Sparty, Patrika Schicka zatím asociace neoslovila a Tomáš Chorý se v nejbližší době v reprezentaci neobjeví.
Sedmnáctiletý Goren byl koncem října poprvé nominován k soutěžnímu utkání A-týmu Barcelony. Nedvěd s ním několikrát hovořil, přirovnal ho k Pedrimu. Zájem z Česka ale podle izraelských médií uspíšil Gorenovo povolání do izraelského seniorského týmu pro listopadové zápasy Ligy národů.
„Celý realizační tým s ním byl v kontaktu. Nabídli jsme mu rovnou první tým, což hráč velmi ocenil. Vážil si toho s celou rodinou, má český i izraelský pas a velmi pravděpodobně v budoucnu dostane i španělský. Plně respektujeme, že se rozhodl pro Izrael, který mu nabídl první tým jako my. Mrzí nás to, byli bychom rádi, kdyby se rozhodl pro nás,“ uvedl Nedvěd.
Reprezentační výběr v průběhu posledního srazu získal do svých řad útočníka Glasgow Rangers Naderiho, německý rodák má českou matku. V hledáčku má národní tým i dalšího třiadvacetiletého útočníka Wlka z Paraguaye. Hráč argentinského Lanúsu má českého praděda.
„Jeho případ se zatím nikam neposunul. Jak to jde přes pradědečky, je to složitější proces. Má to v rukou právní oddělení,“ řekl Nedvěd.
Zájem je podle něj v případě Wlka oboustranný. „Ano, tím vždycky začínáme, jestli kluk sám chce. Zájem tam je. Nejdřív musíme mít od právního oddělení signál, že by šlo hráče získat, pak můžeme podnikat další kroky. Ale zájem hráče je vždy první,“ ujistil.
Schick má dveře otevřené, osloven ale nebyl. Chorý v reprezentaci v dohledné době nebude
Útočník Patrik Schick má podle Nedvěda dveře k návratu do české fotbalové reprezentace stále otevřené, před nadcházejícím listopadovým srazem ho ale vedení mužstva znovu neoslovovalo.
Schick po nepovedeném vystoupení českého celku na letním mistrovství světa v Severní Americe překvapivě ukončil reprezentační kariéru. Po příchodu španělského trenéra Santiho Denii místo kouče Miroslava Koubka ale útočník Leverkusenu nevyloučil, že by rozhodnutí ještě mohl přehodnotit. Třicetiletý autor 26 reprezentačních branek na přelomu září a října na prvním srazu pod novým koučem chyběl a v nominaci není ani pro listopadový termín.
„Patrik má dveře otevřené, čekáme možná na jeho reakci. Nechtěli jsme ho v tomhle momentu ani oslovovat. Myslím, že je teď v dobrém rozpoložení. Uvidíme, co nám přinese budoucnost,“ prohlásil Nedvěd.
„Co se týče Patrika, jsme v kontaktu. Dál respektujeme jeho prostor, jeho rozhodnutí. Říkáme mu, že bychom byli velmi rádi, kdyby se vrátil, že má stále dveře otevřené. Ale je to jeho osobní rozhodnutí, asociace nikoho nutit nebude. Myslím, že sám o tom mluvil velice pozitivně, že by se možná chtěl vrátit. My bychom byli velmi rádi,“ řekl Denia.
V národním týmu minimálně v nejbližší době nebude útočník Tomáš Chorý. Jednatřicetiletý nejlepší střelec minulé ligové sezony byl nedávno po čtvrtém vyloučení za 14 měsíců vyřazen z A-týmu pražské Slavie poté, co rozhodčímu ukázal prostředníček.
„Pokud nebude hrát v klubu, tak má menší příležitost, aby byl povolán do národního týmu. Co vím, tak v reprezentaci se vždy choval korektně. Pokud bude v budoucnu v jiném klubu, bude dál dávat góly, tak uvidíme. Můžeme rozhodnutí třeba přehodnotit,“ uvedl Denia.
Nominace je bez fotbalistů Sparty
V nominaci poprvé od listopadu 2022 není žádný hráč Sparty. Nedvěd to považuje za problém a jednal o tom i s vedením letenského klubu.
Během úvodního srazu se zranili Matěj Ryneš a Adam Karabec, v týmu byl i další sparťan Roman Macek. V nominaci se už žádný zástupce českého vicemistra neobjevil. „Také mě to nemile překvapilo, nula hráčů je pro nás problém. Na jednu stranu, Ryneš a Karabec jsou zranění, v úvahu přicházeli ještě Macek, Sochůrek nebo Vojta. Podstatné ale je, že Sparta v poslední době několikrát hrála jen s jedním nebo dvěma Čechy v základní sestavě,“ řekl Nedvěd.
V listopadu 2022, kdy Sparta naposledy neměla hráče v národním týmu, nastala nestandardní situace. Reprezentace hrála přípravná utkání s Faerskými ostrovy a v Turecku, ale Sparta a Slavia odmítly své fotbalisty uvolnit kvůli termínové kolizi s osmifinále poháru. Z důvodu velkého vytížení hráčů se k nim přidala i Plzeň.
„Herní model Sparty se nám líbí, mají dobrého trenéra. Ale rozhodli jsme se takto. Teď sparťany nemáme, jsou to ale pořád výborní fotbalisté,“ řekl Denia.