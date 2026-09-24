Rekordní trest za fotbalovou korupci. Gólman Kalina dostal zákaz činnosti na 20 let

Gólman Marek Kalina kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů dostal od etické komise Fotbalové asociace ČR rekordní trest – zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 000 korun.
Devětadvacetiletý Kalina se dopouštěl přečinů od roku 2021, především v dresu třetiligového Zlínska, který byl před dvěma týdny za účast v korupční a úplatkářské kauze přeřazen do nejnižší soutěže. Kalina byl potrestán v 11 případech. Kvůli jeho dlouhodobému jednání mu etická komise uložila nejvyšší možný trest.
„Při ukládání trestu komise přihlédla jak k velkému množství skutků a dlouhému časovému období – 11 skutků v průběhu pěti let, tak k tomu, že hráč byl zapojen do organizace k ovlivňování zápasů,“ řekl předseda etické komise Martin Holub pro iROZHLAS.cz.
„Etická komise tak došla k závěru, že disciplinární přečiny byly páchány zcela systematicky a soustavně za účelem zisku a že páchání disciplinárních přečinů, respektive zisk obohacení z nich plynoucí, bylo podstatnou, ne-li hlavní motivací činnosti hráče,“ prohlásil.
Etická komise proto podle něj přistoupila k uložení nejvyššího možného trestu. „Když to řeknu jednoduše, o moc horší už to být nemůže, a proto ten maximální zákazový trest,“ uvedl Holub.
Kalina mimo jiné několikrát přijal úplatek ve výši od jednoho do dvou tisíc eur (přes 48 000 korun) od funkcionáře Pavla Býmy, aby svými výkony ovlivnil výsledky Zlínska. Loni v listopadu také zajišťoval vypsání a podání live sázek na ovlivněné utkání mezi Chrudimí a Startem Brno.
Etická komise potrestala i Sebastiana Pejšu zákazem činnosti na šest měsíců a pokutou 10 000 korun. Jednadvacetiletý obránce neoznámil orgánům FAČR disciplinární přečiny ve dvou utkáních druholigové Opavy, za niž hrál.
Jak Kalina, tak Pejša se mohou do pěti dnů proti rozhodnutí etické komise odvolat k odvolací komisi FAČR. Po vzoru jiných aktérů korupční kauzy mají také možnost zrušit členství ve Fotbalové asociaci ČR. To učinil například primátor Karviné Jan Wolf, jenž od etické komise dostal třímilionovou pokutu a dvanáctiletý zákaz působení ve fotbale.
Wolf vystoupením z FAČR dosáhl zastavení řízení na úrovni fotbalové asociace, nadále ho ale vyšetřuje policie. Etická komise v takových případech podává návrh výkonnému výboru FAČR, aby toho, kdo se vzdá členství s účelem vyhnout se trestu, zapsal na seznam osob, které se už znovu nesmějí stát členy FAČR.
Rozsáhlá úplatkářská a korupční kauza začala v březnu. Vedle etické komise FAČR se případy zabývá i policie. Obvinění jsou stíháni mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizace výnosů z trestné činnosti, část viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině. Aféra se týkala i Karviné, která kvůli ní byla vyloučena z nejvyšší soutěže.