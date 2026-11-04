Real měl s AEK velké problémy, ale nakonec slaví. Opačný příběh zažil Liverpool

Středeční program Ligy mistrů je v plném proudu. Svůj zápas už za sebou mají hráči Realu Madrid, kteří přestože dvakrát dotahovali, oslavili triumf 3:2 nad AEK Atény. Vyhráli tak i svůj čtvrtý zápas v tomto ročníku. Dosud také stoprocentní Liverpool naopak dvakrát promarnil náskok a na půdě Fenerbahce prohrál 2:3.
Řecký mistr v této sezoně doma vyhrál všech sedm zápasů a i tentokrát začal skvěle. První práci měl belgický strážce branky Realu Courtois, když rozštěpem vykopl míč, který mířil do sítě po střele srbského záložníka Gačinoviče. Ve 12. minutě už kapituloval, když si Koita na kraji šestnáctky pohrál s Cucurellou a zamířil přesně do šibenice. Jako první fotbalista z Mauritánie se zapsal mezi střelce v milionářské lize.
Angličan Bellingham se stal nejmladším hráčem, který má na kontě 60 zápasů v Lize mistrů. Ve věku 23 let a 128 dní překonal o 39 dnů někdejšího brankáře bílého baletu Casillase. A jubileum oslavil efektní patičkou a vyrovnávací brankou. Už předtím mu gólovou radost vzal těsný ofsajd.
Real vytrvale útočil, ale po rychlém brejku podruhé inkasoval, když Albánec Pilo propálil míč mezi brankářovýma nohama. Real ve druhém kole v Římě prohrával osm minut před koncem o dvě branky, ale ještě stihl ukořistit tři body a v Aténách předvedl podobný obrat. Francouz Mbappé dal gól v šestém utkání Ligy mistrů v řadě a mohl přidat i další, kdyby mu nestálo v cestě břevno. Tři body pro hosty zajistil ve druhé nastavené minutě střídající Uruguayec Valverde.
Fenerbahce, jež v minulém kole hrálo se Slavií doma 2:2, teprve před týdnem převzal bývalý liverpoolský útočník Dirk Kuijt. Nizozemský stratég obral svůj bývalý klub o všechny body. Hosté přitom začali lépe a devatenáctiletý Nyoni z voleje z hranice šestnáctky vstřelil svůj první gól v liverpoolském dresu. Už za čtyři minuty ale vyrovnal Angličan Greenwood, který má s Liverpoolem bohaté zkušenosti ze svého působení v Manchesteru United. Jeho střela z přímého kopu z 30 metrů změnila směr odrazem od zdi a brazilský brankář Alisson na ni nedosáhl.
Trenér hostů Andoni Iraola měl šťastnou ruku se střídáním a dvojice náhradníků se už za tři minuty na trávníku postarala o gól. Nizozemec Gakpo poslal před branku nadýchaný centr a Švéd Isak ho hlavou zužitkoval. Ani podruhé náskok dlouho nevydržel a znovu v tom měl prsty Angličan, tentokrát Brown, který po rohovém kopu a chybě obrany poslal míč zblízka do prázdné branky. A kosovský kanonýr Muriqi zařídil Fenerbahce první výhru v Lize mistrů po deseti zápasech.
Výsledky 4. kola Ligy mistrů
Výsledky 4. kola Ligy mistrů
AEK Atény – Real Madrid 2:3 (1:1)
Branky: 12. Koita, 75. Pilo – 32. Bellingham, 78. Mbappé, 90.+2 Valverde. Rozhodčí: Mariani (It.).
Fenerbahce Istanbul –Liverpool 3:2 (1:1)
Branky: 29. Greenwood, 73. Brown, 79. Muriqi – 25. Nyoni, 69. Isak. Rozhodčí: Turpin (Fr.).