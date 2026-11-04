Fotbalisté Paris St. Germain deklasovali Villarreal 6:0. V Lize mistrů poprvé zaváhala Aston Villa porážkou 0:3 v Barceloně. Manchester United po velkém obratu v závěru porazil doma 3:2 AS Řím. Atlético Madrid podlehlo Bayernu Mnichov 0:2. První prohru utrpěl Stuttgart, který podlehl v Istanbulu 0:2 Galatasarayi. Sporting Lisabon pod vedením dočasného kouče Tiaga Fernandese zdolal 1:0 Šachtar Doněck. Inter Milán naplno bodoval díky vítězství 3:0 v Rotterdamu nad Feyenoordem, Bodö/Glimt hrálo 0:0 s Lille.
Paris St. Germain předvedl ve Villarrealu drtivý úvod, mezi devátou a 17. minutou skórovali postupně Neves, Doué, Mayulu a Ruiz, jenž přidal po změně stran další zásah. Pařížanům stačilo od úvodního hvizdu ke vstřelení čtyř branek 16 minut a dvě sekundy, žádnému týmu se to v Lize mistrů nepodařilo rychleji. V závěru uzavřel skóre Boly, PSG nasázel soupeřům v úvodních čtyřech kolech 20 gólů a má suverénně nejlepší ofenzivu v soutěži.
Barcelona v minulém kole podlehla právě PSG, dnes si ale poradila s dosud stoprocentní Aston Villou. Skóre otevřel v sedmé minutě obstřelem na zadní tyč Yamal. Devatenáctiletý křídelník dal svůj 14. gól v Lize mistrů a překonal rekord hvězdy Realu Madrid Kyliana Mbappého, jenž před dovršením 20. narozenin skóroval v milionářské soutěži třináctkrát. Ve druhé půli přidal dva zásahy Raphinha a Katalánci bodově dostihli anglického soupeře.
Daněk se dostal na hřiště v 63. minutě za rozhodnutého stavu 4:0 pro Linec, dvakrát se už v prvním poločase prosadil Jörgensen. Český křídelník nenavázal na minulé kolo a vítěznou branku proti Sportingu Lisabon, jeho tým se i tak posunul na 15. místo společné tabulky všech 36 týmů. Slovan je bez bodu na poslední příčce se skóre 1:17.
Bayern poslal do vedení v 54. minutě mladíček Karl, který obral o míč váhajícího stopera Le Normanda a zblízka překonal brankáře Oblaka. Pojistku přidal ranou pod břevno Laimer. Bavorský velkoklub zvítězil v Lize mistrů teprve podruhé, na druhou stranu je stále neporažený. Atlético je na čtyřech bodech.
Manchester po dvou brzkých gólech prohrával ještě v 58. minutě 0:2, pak ale snížil z opakované penalty Fernandes a tlak domácích vyvrcholil v 83. a 86. minutě. Cunha nejprve využil Balerdiho nepřesvědčivého odkopu a následně dokonal obrat střelou o tyč. Brazilský útočník byl v nastavení ještě vyloučen po druhé žluté kartě, rudí ďáblové ale přesto po devíti soutěžních utkáních ukončili čekání na výhru.
O vítězství Galatasaraye rozhodl dvěma góly v úvodní čtvrthodině záložník Batrakov, jenž má na kontě v soutěži už čtyři zásahy. Istanbulský celek po dvou porážkách na úvod navázal na výhru v Lille a ztrácí už jen bod na dnešního soupeře.
V utkání na Stamford Bridge v Londýně, kde hraje Šachtar své domácí zápasy Ligy mistrů, byl jediným střelcem v 59. minutě Doumbia. Sporting v prvním zápase po konci trenéra Borgese udělal další krok k postupu do vyřazovací fáze, na kontě má devět bodů.
Výsledky 4. kola Ligy mistrů
Výsledky 4. kola Ligy mistrů
Galatasaray Istanbul – Stuttgart 2:0 (2:0)
Branky: 12. a 15. Batrakov. Rozhodčí: Kavanagh (Angl.).
Šachtar Doněck – Sporting Lisabon 0:1 (0:0)
Branka: 59. Doumbia. Rozhodčí: Kružliak (SR).
Atlético Madrid – Bayern Mnichov 0:2 (0:0)
Branky: 54. Karl, 74. Laimer. Rozhodčí: Letexier (Fr.).
FC Barcelona – Aston Villa 3:0 (1:0)
Branky: 52. a 65. Raphinha, 7. Yamal. Rozhodčí: Massa (It.).
Bodö/Glimt – Lille 0:0
Rozhodčí: Pinheiro (Portug.).
Feyenoord Rotterdam – Inter Milán 0:3 (0:2)
Branky: 8. Bisseck, 34. Esposito, 54. Zieliňski. Rozhodčí: Nyberg (Švéd.).
Linec – Slovan Bratislava 4:0 (3:0)
Branky: 19. a 37. Jörgensen, 44. Ljubicic, 48. Adeniran. Rozhodčí: Rumšas (Lit.).
Manchester United – AS Řím 3:2 (0:2)
Branky: 83. a 86. Cunha, 58. Fernandes z pen. – 11. Soulé, 16. Malen z pen. Rozhodčí: Manzano (Šp.). ČK: 90.+1 Cunha (Manchester).
Villarreal – Paris St. Germain 0:6 (0:4)
Branky: 17. a 50. Ruiz, 9. Neves, 12. Doué, 13. Mayulu, 78. Boly. Rozhodčí: Zwayer (Něm.).