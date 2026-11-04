Priske před Bournemouthem: Můžeme ho trápit jako Lyon. Nálada není růžová, přiznal Surovčík

Bournemouth považuje Brian Priske za favorita, zároveň ale věří, že pokud Sparta předvede podobný výkon jako před třemi měsíci s Lyonem, může anglický tým potrápit. Brankář Jakub Surovčík ale přiznává, že nálada v týmu není po nedávných výsledcích růžová.
„Máme dvě utkání ve čtyřech dnech, kdy do toho je třeba dát všechno. Pak následuje reprezentační přestávka. Někteří kluci si odpočinou, někteří se připojí k reprezentacím,“ uvedl Priske, jehož tým čeká v neděli ještě šlágr v Plzni.
Bournemouth, který hraje evropské poháry poprvé, zvítězil v minulých šesti soutěžních duelech s celkovým skóre 16:0. V Evropské lize je po třech zápasech jedním z pěti stoprocentních mužstev. „Jsou to favoriti. Hrají pravděpodobně nejlepší ligu na světě. Nemají za sebou moc pohárových zápasů, ale jsou zvyklí hrát každý týden na vysoké úrovni,“ prohlásil kouč.
„Pro mě jsou evropské zápasy také o tom, že menší kluby mohou překvapit. Párkrát se nám už povedlo ulovit velkou rybu. Před třemi měsíci jsme tady předvedli skvělý výkon proti Lyonu (výhra 2:1). Jsem si jistý, že jestli budeme hrát podobně nebo ještě o trochu lépe, můžeme Bournemouth potrápit,“ řekl Priske, jinak také bývalý hráč anglického Portsmouthu.
Zatímco svěřenci německého trenéra Marca Roseho mají v Evropské lize plný počet bodů, Sparta zatím získala čtyři. „Rozhodně potřebujeme víc bodů, jestliže chceme jít dál. V minulých sezonách bylo potřeba k postupu do vyřazovací fáze něco mezi devíti a jedenácti body. Bylo by fajn, kdybychom s tím začali už zítra,“ podotkl někdejší trenér Midtjyllandu, Antverp či Feyenoordu Rotterdam.
Letenští mají problém, protože vyhráli jediné z posledních šesti soutěžních utkání a střelecky se prosadili v jediném z uplynulých pěti. Minulý týden nečekaně vypadli v osmifinále domácího poháru s ostravským Baníkem, v lize ztrácejí na obhájce titulu a vedoucí Slavii osm bodů.
„Nebudeme si nic nalhávat. Nálada není růžová, to je jasné. Když člověk ve Spartě nevyhrává, nálada nemůže být dobrá. Zároveň si věci vyhodnocujeme a víme, že progres tam je. Nezískáváme ale výsledky, které bychom v ideálním případě chtěli,“ prohlásil Surovčík. Ve čtvrtek očekává víc práce než obvykle. „To je jasné, protože jejich hráči mají obrovskou kvalitu. Uvidíme, jak se s tím popasujeme. Věřím, že jak já, tak kluci vzadu to zvládneme,“ dodal.
Předpokládané sestavy utkání Sparta – Bournemouth
Předpokládané sestavy utkání Sparta – Bournemouth
Sparta: Surovčík – Hoever, Mbe Soh, Guddal, Zelený – Sochůrek, Mannsverk, Vydra – Jurásek, Alcócer – Brunes.
Bournemouth: Petrovič – Smith, Hill, Silva, Trufert – Adams, Christie – Rayan, Kluivert, Tavernier – Evanilson.