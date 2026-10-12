Potrestaný brankář Kalina už není členem FAČR, odvolací komise s ním přerušila řízení

Brankář Marek Kalina vystoupil z Fotbalové asociace ČR (FAČR). Odvolací komise proto s devětadvacetiletým gólmanem řízení přerušila. Bývalému brankáři Zlínska etická komise za účast v korupční kauze zakázala činnost na 20 let a uložila pokutu 500 tisíc korun.
Kalina se dopouštěl přečinů od roku 2021, především v dresu třetiligového Zlínska. Klub byl za účast v korupční a úplatkářské aféře přeřazen do nejnižší soutěže.
Gólman byl potrestán v jedenácti případech, etická komise mu kvůli dlouhodobým prohřeškům uložila nejvyšší možný trest. Kalina se odvolal, následně vystoupil z FAČR a ztratil tím členství v asociaci.
Komise proto musela odvolací řízení pozastavit. Kalina vystoupením z FAČR dosáhl zastavení řízení na fotbalové úrovni, nadále ho však vyšetřuje policie.
Podle etické komise mimo jiné několikrát přijal úplatek ve výši od jednoho do dvou tisíc eur od funkcionáře Pavla Býmy, aby svými výkony ovlivnil výsledky Zlínska. Vloni v listopadu také zajišťoval vypsání a podání live sázek na utkání mezi Chrudimí a Startem Brno.
Podobně jako Kalina zrušil své členství v asociaci další aktér aféry primátor Karviné Jan Wolf, jenž dostal třímilionovou pokutu a dvanáctiletý zákaz působení ve fotbale.
Bývá praxí, že etická komise v takových případech podává návrh výkonnému výboru FAČR, aby toho, kdo se vzdá členství s účelem vyhnout se trestu, už znovu nevpustil do asociace.
Odvolací komise zároveň v kauze nepatrně snížila trest jinému brankáři Timu Kramářovi. Devatenáctiletý gólman za ovlivnění dvou zápasů v době, kdy působil v mužstvu Opavy do 19 let, dostal zákaz činnosti na dva roky a pokutu 60 tisíc korun. Komise mu ho po odvolání zkrátila na 20 měsíců.
Rozsáhlá úplatkářská a korupční kauza začala v březnu. Vedle etické komise FAČR se případy zabývá i policie. Obvinění jsou stíháni mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizace výnosů z trestné činnosti, část viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině. Nejvýše postaveným klubem v aféře je Karviná, která kvůli tomu byla přeřazena z první do druhé ligy.