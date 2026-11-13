Pohledem statistik: Čechy potopily neproměněné standardky, nedisciplinovanost i chybějící ofenziva

Ani ve druhém utkání Ligy národů proti Španělsku se českým fotbalistům nepodařilo favorita příliš potrápit a prodloužili nepříznivou šňůru porážek. Češi prohráli rozdílem dvou branek, k nimž soupeře dovedly české chyby. Během utkání si navíc nevypracovali ani jednu střelu na branku, po červené kartě Krejčího dohrávali v deseti a bilanci jim nevylepšily ani nadějné standardní situace.
Svěřenci španělského trenéra Santiho Denii předvedli v prvním poločase nevýrazný výkon, ačkoli ani mistři světa a Evropy nijak nedominovali. Přesto přání svého kouče, který mluvil o nutnosti být dokonalí, abyste Španěly porazili, nenaplnili a k dokonalosti měli daleko. Španělé navíc neztráceli míče a Čechům nejprve nevznikaly slibné příležitosti.
Hřebíček prvnímu poločasu zarazila hra rukou Lukáše Ambrose, po níž sudí nařídil penaltu. A tu Álex Baeňa proměnil. Španělům už stačilo do konce zápasu jen podržet míč a hlídat si případné brejky. Šanci podmanit si celé utkání dostali navíc zkraje druhého dějství, kdy Pino zpracoval přihrávku Unaiho Simóna a mohl zvýšit na 2:0, jenže branku kvůli ofsajdu odvolal videorozhodčí.
Situace ale v tu chvíli začala vypadat přívětivě pro českou lavičku a úspěch mohly přinést standardní situace, jenže ani jeden centr Vladimíra Coufala nedokázali David Zima, Ladislav Krejčí ani Adam Hložek usměrnit do branky, hráčům chyběla přesnost. Tu nenašel ani Lukáš Provod, jemuž střelu z dálky tečoval jeden ze soupeřů, a míč prošel těsně vedle brankové konstrukce.
Co kromě pověstného štěstí a přesnosti Čechům chybělo, byl ofenzivní tlak. Jediným útočníkem, který měl tendenci dostávat se z hloubi hřiště dopředu, byl Ryan Naderi, jenže neměl dostatek podpory svých spoluhráčů a do vápna, v němž prokazuje dlouhodobě svou platnost, se nedokázal protlačit.
Naderi navíc v 66. minutě střídal a na pravé straně ho nahradil debutant Idris Hopi. Pro Hopiho mohlo být utkání proti Španělsku tím nejvýraznějším zápisem do reprezentace, na kopačce měl dokonce možnost srovnání, ale ani on své dvě šance neproměnil.
Klíčovým hráčem celého zápasu se stal kapitán českého týmu Ladislav Krejčí. Nejenže nejvíce nahrával spoluhráčům, ale i když byl vyloučen v 72. minutě za faul na Roberta Fernándeze, připsal si na jednotlivce nejvíce střel z českého týmu. Zvýšil také smutnou českou bilanci tří zápasů s červenou kartou z celkových pěti v Lize národů.
Po jeho odchodu do šatny se navíc průběh hry znovu otočil, Španělé měli převahu a v nastavení po ztrátě míče Tomáše Součka podruhé skórovali zásluhou Marca Pubilla.
Vzhledem k předchozím výsledkům a výkonům se dá druhý poločas proti Španělsku považovat za ten nejlepší, který hráči pod Santim Deniou dosud odehráli. Byli aktivní, presovali a znepříjemňovali hru Španělům, jenže tato fáze trvala přibližně dvacet minut z celkových devadesáti.
Španělé vítězstvím nad Českem prodloužili své tažení bez prohry v základní hrací době na 43 utkání, zatímco český tým nezvítězil proti soupeři z Pyrenejského poloostrova ani v devátém zápase ve více než třech dekádách. Národní tým čeká ještě duel s Chorvatskem, v němž rozhodne o svém případném setrvání v elitní skupině.