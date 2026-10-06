Po skandálech s Balogunem a investory čelí Infantino dalšímu, tentokrát s Mpasim

Po případu Folarina Baloguna čelí světová fotbalová federace FIFA a její kritizovaný prezident Gianni Infantino dalšímu skandálu spojenému s letním mistrovstvím světa. Média na základě interních dokumentů FIFA přišla s informací, že federace nezasáhla proti tomu, aby brankář Lionel Mpasi chytal v kvalifikačních zápasech a na samotném turnaji za Kongo, i když k tomu nebyl právně způsobilý. Podle francouzského deníku Le Monde FIFA případ ututlala z politických důvodů.
Právní experti FIFA během prověřování dokumentů zjistili, že v Mpasiho případě nebyly splněny všechny formality k tomu, aby byla dokončena změna jeho reprezentační příslušnosti. V mládežnických kategoriích totiž Mpasi reprezentoval rodnou Francii. FIFA údajně zvažovala různé možnosti, jak s případem naložit. Kongu hrozily tresty od pokuty po vyřazení z play-off o mistrovství světa, nakonec však federace k žádnému postihu nesáhla.
Případ začala FIFA vyšetřovat z podnětu stížnosti Nigérie, jež Kongu podlehla v africkém play-off. Protest následně mezinárodní federace zamítla z procedurálních důvodů.
Po vítězství nad Nigérií si Kongo zajistilo postup na mistrovství světa díky výhře v interkontinentálním play-off nad Jamajkou. Brankář Le Havre Mpasi odchytal všechny klíčové zápasy včetně všech čtyř na šampionátu, s nímž se africký tým rozloučil po porážce 1:2 s favorizovanou Anglií v prvním kole play-off.
List The New York Times připomněl, že současným šéfem konžského svazu je Véron Mosengo-Omba, považovaný za Infantinova spojence. Bývalý spolužák šéfa světového fotbalu ze švýcarské univerzity a jeho pozdější kolega na FIFA se v době vyšetřování ucházel o pozici v čele národního svazu a po postupu Konga na MS byl zvolen.
Na dotaz deníku The New York Times FIFA odpověděla, že její komise jsou „nezávislé a o případech rozhodují na základě platných předpisů a konkrétních skutečností“. Infantino, jenž spoléhá na podporu z Afriky při své snaze o znovuzvolení do funkce v roce 2027, na taková rozhodnutí údajně nemá žádný vliv.
Během mistrovství světa vyvolalo velkou vlnu kritiky omilostnění amerického reprezentanta Baloguna, jenž byl vyloučen v utkání prvního kola play-off proti Bosně a Hercegovině a neměl hrát v osmifinále s Belgií. Po telefonátu amerického prezidenta Donalda Trumpa Infantinovi ale FIFA automatický distanc kontroverzně zrušila a Balogun v duelu, který USA prohrály 1:4, nastoupit mohl.
Norové podali komisím FIFA oficiální podněty k prošetření Infantinových kroků
Norský fotbalový svaz podal u komisí světové federace FIFA dva oficiální podněty k prošetření Infantinových kroků z nedávné minulosti. Jeden má spojitost se vztahy mezi šéfem světového fotbalu a Donaldem Trumpem a měla by se jím zabývat Etická komise. Kvůli Infantinovu plánu prodat soukromým investorům část práv z MS se Norové obrátili na Komisi pro správu a audit.
Norové požadují prošetření okolností, za jakých obdržel Trump v roce 2025 od FIFA nově vzniklou Cenu míru a za jakých byl na MS omilostněn Balogun. Stejně tak požaduje norský svaz prošetření Infantinovy role v nyní již „mrtvém“ projektu prodeje části práv z MS soukromým investorům. I v tomto případě figuruje Trumpovo jméno, protože se mělo jednat o investory s vazbami na jeho rodinu. Mělo jít o 20 procent práv na MS za 4,2 miliardy dolarů. Po velké vlně kritiky následně šéf FIFA od plánu odstoupil.
„Smysl těchto vyšetřování je jednoduchý: odhalit fakta a zajistit vyvození odpovědnosti v rámci předpisů FIFA,“ uvedla prezidentka norského svazu Lise Klavenessová. „Když se objevují závažné otázky, musejí být nezávisle a transparentně vyšetřeny,“ dodala.
Oba podněty je podle ní potřeba posoudit samostatně. „Společně však vyvolávají otázku: nebyla zneužita funkce, autorita nebo vliv FIFA a zafungovaly správně ochranné mechanismy, které tomu měly zabránit?“ dodala Klavenessová.
Norové patří k nejaktivnějším odpůrcům současného šéfa FIFA. Infantino ale v „případu Balogun“ čelil všeobecné kritice a se snahou o další komercionalizaci fotbalu narazil u řady jiných svazů a organizací v čele s UEFA, která kvůli tomu hrozila i bojkotem šampionátů. Řada evropských federací veřejně stáhla svoji podporu Infantinova znovuzvolení. Švýcarský funkcionář se navzdory tomu chystá v příštím roce znovu kandidovat. FIFA má už 15. října na programu kongres, na kterém by se měly na návrh Infantinovy opozice kritizované body projednávat.