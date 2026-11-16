Po 43 zápasech porážka. Výkon Anglie podtrhl, jak náročné bylo sérii vytvořit, řekl De la Fuente

Anglie si vyšlápla na úřadující mistry světa a po výhře 3:2 v nedělním utkání Ligy národů ukončila španělskou neporazitelnost. Ta trvala 43 zápasů v řadě. Na tiskové konferenci uvedl kouč Luis de la Fuente, že jeho tým zůstává odhodlaný a bude chtít ovládnout jarní play-off soutěže.
Tým z Pyrenejského poloostrova na madridském stadionu Metropolitano zaostával po necelé hodině hry už o tři branky. Těsně před poločasem proměnil penaltu držitel Zlatého míče Harry Kane a do 57. minuty se trefili také obránci Arsenalu Ezri Konsa a Ben White. I díky vyloučení Elliota Andersona Španělé zápas zdramatizovali, ale ke gólům Mikela Oyarzabala z penalty a Nica Williamse už další trefu nepřidali.
„La Roja“ v normální hrací době prohrála po 43 utkáních premiérově od března 2024, kdy v přípravném duelu podlehla Kolumbii. V Madridu dokonce Španělé našli přemožitele prvně od roku 1987, kdy tam rovněž uspěl Albion.
„Výkon Anglie podtrhl, jak náročné bylo to, čeho jsme dosáhli. O sérii bez porážky jsme museli tvrdě bojovat. Byl to jejich den, nikoliv náš – ale budeme se snažit zachovat stejně po porážce jako po vítězství. Je pravda, že jsme porážku nezažívali často, ale zůstáváme hrdí a odhodlaní,“ řekl De la Fuente.
Španělsko obsadilo ve skupině druhé místo. „V březnu nás čeká čtvrtfinále Ligy národů a do vyřazovací fáze vstoupíme s cílem zvítězit a vyhrát celý turnaj. Rád bych byl příští týden znovu se svými hráči. Pokud jsou teď v šatně smutní, chci jim v následujících dnech říct: ‚Kluci, uvědomte si, jak velkého úspěchu jste dosáhli, jak těžké to bylo a jak hrdí na sebe můžete být.‘ Teď ale musím počkat až do března,“ uvedl pětašedesátiletý rodák z Hara.
Anglie od úvodního domácího nezdaru se Španěly rovněž 2:3 v následujících pěti zápasech ve skupině zvítězila, dvakrát zdolala i Česko. Držitelé bronzu z posledního světového šampionátu oplatili „La Roja“ zářijovou prohru.
„Parádní výkon, vysoce zasloužené vítězství. Celkově jsme byli lepším týmem. Fantastický výkon od začátku do konce. Po penaltě to bylo dlouhých 30 minut, ale na to se nechci soustředit,“ prohlásil kouč Anglie Thomas Tuchel v rozhovoru s ITV.
„V prvních 60 minutách bych našel spoustu pozitiv. Předvedli jsme komplexní výkon. Do zápasu jsme dali úplně všechno. Hráli jsme odvážně. Po stránce nasazení, energie i fotbalové kvality to bylo na té nejvyšší úrovni. Zasloužili jsme si to. Soustředili jsme se na svůj výkon a přístup. Nemůžu tým dostatečně pochválit za to, co předvedl. Bez červené karty bychom jasně zvítězili,“ mínil třiapadesátiletý Němec.