Velké vítězství proti slavnému klubu. Fotbalisté Plzně v 5. kole Evropské ligy rozdrtili dosavadního lídra soutěže Benficu Lisabon 4:0. Viktoria proti druhému celku portugalské ligy rozhodla už v první půli, kdy se mezi 30. a 45. minutou trefili Patrik Hrošovský, Prince Adu a Christophe Kabongo, který těsně po pauze skóroval podruhé. Sparta také začala dobře své utkání proti Alkmaaru. Po poločase vedla 2:0, ale poté selhala a nakonec padla 2:4.
Západočeši teprve podruhé v klubové historii vyhráli v hlavní fázi pohárů zápas o čtyři góly. Viktoria si po úvodních třech porážkách v ligové části připsala druhé vítězství po sobě a v průběžné tabulce se posunula na 19. místo. Do vyřazovací fáze projde 24 z 36 účastníků. V šestém kole Plzeň nastoupí 10. prosince v Bournemouthu. Benfica poprvé v tabulce ztratila body, prohrála po sérii devíti soutěžních vítězství a utrpěla nejtěžší debakl od porážky 0:5 s FC Porto předloni v březnu.
Zatímco plzeňský trenér Kováč nasadil nejsilnější možnou sestavu, kouč lisabonského celku Marco Silva dal šanci řadě náhradníků. Jedna z opor Prestianni kvůli drobným potížím vůbec neodcestoval do Čech, jen na lavičce začali někteří stabilní členové zahajovací jedenáctky včetně bývalého beka pražské Slavie Baha.
Západočeši absencí v soupeřově sestavě bezezbytku využili a odehráli možná nejlepší poločas ve své pohárové historii. Hned ve čtvrté minutě měl velkou šanci Adu, jehož volej po centru gólman Trubin reflexivně vyrazil. Hosté podle očekávání drželi většinu času míč, hrozili ale jen střelami ze střední vzdálenosti. Pokus Manua Silvy vyrazil gólman Wiegele, domácí brankář si poradil i nebezpečným pokusem Lukébakia ze 27. minuty.
Za dvě minuty se Prebsl vydal až na hranici malého vápna, přihrál pod sebe, nabíhající Hrošovský ale v ideální pozici přestřelil. Za chvíli se už zastupující kapitán prosadil, po obloučku od Červa si tělem pokryl balon a po půlhodině ze strany propálil Trubina.
V 39. minutě po centru tečoval balon na hranici ofsajdu Gabriel, hostující brankář reflexivně zakročil. Za další čtyři minuty už fantasticky hrající Západočeši zvýšili. Kabongo vystihl rozehrávku, posunul míč na Adua a ghanský útočník se trefil přesně k tyči.
Plzeňští dokonale využívali chyb v zadních řadách Benficy. Zanedlouho Kabongo opět vystihl rozehrávku, po individuální akci si sám navedl balon na střelu a na začátku 45. minuty zamířil naprosto přesně do horního rohu.
Viktoria Plzeň – Benfica Lisabon 4:0 (3:0)
Viktoria Plzeň – Benfica Lisabon 4:0 (3:0)
Branky: 45. a 46. Kabongo, 30. Hrošovský, 43. Adu. Rozhodčí: Pajač – Zobenica, Mihalj – Bebek (video, všichni Chorv.). ŽK: Gabriel – Schjelderup. Diváci: 10 207.
Plzeň: Wiegele – Gabriel, Pališčák, Dweh, Prebsl, Doski – Memič (70. Višinský), Hrošovský (80. Sojka), Červ (70. Pirgič), Kabongo (75. Ladra) – Adu (75. Vydra). Trenér: Kováč.
Benfica: Trubin – Banjaqui, Circati, Araújo, El Karuaní – Barrenechea (46. Sudakov), Manu Silva (59. Palhinha) – Lukébakio (59. Echeverri), Rafa Silva (59. Schjelderup), Kamiňski – Pavlidis (83. Durán). Trenér: Marco Silva.
Většina z více než 10 tisícovek fanoušků na stadionu očekávala po změně stran velký tlak favorita, Viktoria ale už po necelé minutě druhé půle přidala čtvrtý gól. Adu po dalším zisku balonu vysunul Hrošovského a jeho přízemní centr uklidil z první do sítě Kabongo. Český reprezentant poprvé v kariéře v jednom utkání evropských pohárů skóroval dvakrát, s třemi góly je nejlepším týmovým střelcem v sezoně Evropské ligy.
Západočeši hráli v naprosté euforii, pátou trefu měl na noze Adu, jehož zblízka vychytal Trubin. V 57. minutě ukrajinský gólman znemožnil skvělým zákrokem Kabongovi hattrick. Benfica prostřídala, ale s výjimkou Pavlidisovy rány, kterou vyrazil Wiegele, větší šanci už neměla.
„Byl to naprosto hrozný večer. Nereprezentovali jsme Benfiku, jak jsme měli, nemůžeme prostě za tento klub takhle hrát. Všichni hráči věděli, co mají hrát, bohužel jsme selhali na plné čáře. Chyběla nám dynamika, Plzeň od začátku měla šance. Všude se psalo a mluvilo o tom, že jsme největší favorit Evropské ligy. Je vidět, že k tomu máme hodně daleko,“ kritizoval trenér Benfiky Marco Silva.
Naopak dvakrát se mohl prosadit střídající Vydra, radost z páté plzeňské trefy mu po důrazných akcích vždy pokazil Trubin. Západočeši i tak proměnili závěr zápasu s největším favoritem na celkové prvenství v soutěži v exhibici a dohrávali za potlesku fanoušků vestoje.
Trenér Viktorie Kováč dostal od týmu ideální dárek k pátečním 47. narozeninám, jeho svěřenci potvrdili formu a už šest soutěžních utkání po sobě nenašli přemožitele. Benfica prohrála teprve podruhé za posledních 23 soutěžních duelů.
„Bylo to skvělé především týmově. Utvrdilo mě to v tom, že jsme na správné cestě. Doma jsme toho zatím moc nevyhráli, tak jsme strašně rádi, že jsme udělali radost fanouškům. Byl to zatím nejhezčí večer, který jsme tady zažili,“ rozplýval se kouč Plzně Kováč.
Sparta ztratila slibně rozehraný duel
Pražané prohloubili výsledkovou krizi, z posledních 10 soutěžních zápasů zvítězili v jediném. Letenští si vypracovali dvougólový náskok po trefách Jonatana Brunese a Patrika Vydry. Po změně stran ale snížil Peer Koopmeiners, následně vyrovnal střídající Ro-Zangelo Daal a poté se dvakrát prosadil další příchozí hráč z lavičky Ajúb Úfkír.
Sparta nedokázala Alkmaaru oplatit březnové vyřazení z osmifinále Konferenční ligy a opět na Letné čtyřikrát inkasovala. Před osmi měsíci tam od nizozemského celku schytala debakl 0:4.
Sparta Praha – AZ Alkmaar 2:4 (2:0)
Sparta Praha – AZ Alkmaar 2:4 (2:0)
Branky: 4. Brunes, 27. Vydra – 73. a 84. Úfkír, 52. Koopmeiners, 68. Daal. Rozhodčí: Nobre – N. Pereira, F. Pereira – Narciso (video, všichni Portug.). ŽK: Alcócer – Koopmeiners, Úfkír, Hoedt. Diváci: 9531.
Sparta: Surovčík – Hoever, Mbe Soh, Zelený, Vitályos (85. Vojta) – Mannsverk, Irving (71. Macek) – Alcócer (62. Singhateh), Vydra, Mercado – Brunes (71. Jurásek). Trenér: Bláža.
Alkmaar: De Busser – Kasius (77. Maikuma), Goes (56. Kwakman), Hoedt, De Wit – Clasie, Byskov (56. Úfkír), Koopmeiners – Stengs (87. Ičihara), Kovács, Bouziane (56. Daal). Trenér: Echteld.
Pražané zvítězili v této sezoně jen v úvodním z dosavadních pěti duelů hlavní fáze Evropské ligy, potřetí za sebou v ní prohráli a ve společné tabulce 36 týmů jsou se čtyřmi body až na 29. místě. Dál půjde 24 celků. Alkmaar si polepšil na devět bodů a desátou příčku.
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Bláža převzal tým po dánském trenérovi Priskem, který byl v pondělí kvůli neuspokojivým výsledkům odvolán spolu se sportovním ředitelem Rosickým. Na lavičku Spartu si mohl stoupnout i bez nejvyšší licence. Pokud totiž daný klub včas informuje UEFA, pak může tým po dobu 60 dnů vést jako hlavní trenér i kouč, který potřebné oprávnění nemá.
„Zhodnotím to samozřejmě smutně. Chtěl jsem, abychom vyhráli. Byl to zápas dvou poločasů. V první půli se nám dařila taktika, dali jsme dva góly. Druhý poločas nás soupeř přehrával, dostal nás do nízkého bloku. Nemyslím si, že by si vytvořil tolik velkých šancí, ale bohužel nás potrestal svou kvalitou,“ hlesl dočasný trenér Sparty Bláža.
Domácí začali skvěle. Ve čtvrté minutě Brunese ještě vychytal De Busser, za dalších 20 sekund se ale norský útočník prosadil hlavou po Mercadově centru. Historicky nejdražší posila Sparty skórovala ve třetím soutěžním utkání po sobě. Po 20 minutách hry Stengsovu střelu zastavil hlavičkou stoper Zelený. Kovács zase ve výhodné pozici zakončil vedle.
Místo toho se opět prosadili sparťané. Napadající Mercado se vložil do rozehrávky gólmana, Brunes rychle nahrál Vydrovi a ten zakončil do prázdné branky. Kapitán Pražanů v tomto utkání se zapsal mezi střelce poprvé od září, kdy rovněž v Evropské lize přispěl k vítězství 4:1 na hřišti Araratu-Armenia.
„Byl to zápas dvou poločasů. Do prvního poločasu jsme vstoupili velice dobře, hned z úvodního tlaku jsme dali gól. Šli jsme do kabin s dvoubrankovým náskokem. Ve druhé půli jsme bohužel přestali hrát a soupeř ukázal svou kvalitu. To, co se stalo ve druhé půli, je neakceptovatelné. Dostat doma čtyři góly během poločasu je prostě špatně,“ řekl Vydra.
Hosté ve druhé půli výrazně přidali a v 52. minutě snížili. Koopmeiners poslal ve vápně nikterak prudkou přízemní přihrávku, na kterou ale nikdo z hráčů nedosáhl, a od tyče se balon odrazil za brankovou čáru.
Krátce nato mohl srovnat Kovács, jenže nedosáhl na Byskovu přihrávku. Vzápětí se Mercado dostal do samostatného úniku, ale zakončil ho nad. Dvougólový náskok mohl Spartě vrátit Hoever, jeho střelu však zastavila tyč.
O minutu později Alkmaar vyrovnal. Daal se v souboji dvou střídajících hráčů odpoutal od Singhateha a povedenou ranou k tyči překonal Surovčíka. Nizozemský celek málem dokonal obrat, Kovács před brankou usměrnil míč mimo.
Hosty to nemrzelo dlouho, jelikož v 73. minutě napřáhl před šestnáctkou další příchozí hráč z lavičky Úfkír a zpečetil otočku skóre. A za dalších 10 minut přidal marocký útočník pojistku.
Sparta doma ztratila čtvrté soutěžní utkání v řadě a všechna o dvě branky. Alkmaar v pohárech neprohrál s českým mužstvem v žádném z 11 duelů.
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