Čeští fotbalisté se v žebříčku reprezentací FIFA po dvou listopadových porážkách znovu propadli, a to o dvě pozice na 53. místo. Národní tým figuruje nejníže od září 2017, kdy mu patřila 58. příčka. Pořadí nadále vedou mistři světa ze Španělska.
Český celek v uplynulém reprezentačním okně absolvoval poslední dva zápasy v letošním roce i ve skupině A3 Ligy národů. Nejprve ve čtvrtek doma podlehl mistrům světa a Evropy Španělům 0:2 a v neděli utrpěl porážku 1:2 v Chorvatsku.
Národní mužstvo po letním příchodu španělského trenéra Santiho Denii prohrálo všech šest duelů a sestoupilo z elitní divize Ligy národů. Česká reprezentace zažívá výsledkově nejhorší období v historii, poprvé utrpěla porážku v sedmi zápasech po sobě.
Národní celek pokračoval v propadu žebříčkem, který započal nepovedeným vystoupením na letním mistrovství světa v Severní Americe. Ještě vloni v září tým figuroval na 39. místě, nyní je ve druhém vydání po sobě mimo první padesátku.
Hůře na tom byl naposledy v září 2017, kdy mu pod trenérem Karlem Jarolímem patřila 58. pozice. Nejníže národní celek figuroval v roce 1994, tehdy po rozpadu federace začínal na nule a 67. příčce. Oproti předchozímu vydání se před Čechy dostaly Peru a Slovinsko.
Od prvního do čtvrtého místa zůstalo pořadí stejné jako minule. Mistři světa i Evropy Španělé sice naposledy prohráli s Anglií a utrpěli první porážku po 43 zápasech, před finalisty z letního šampionátu Argentinci nicméně nadále mají pohodlný náskok téměř 40 bodů. Třetí zůstali Francouzi a čtvrtí Angličané, už na páté místo poskočili Maročané. Poslední vydání žebříčku v letošním roce plánuje FIFA zveřejnit 16. prosince.
Pořadí fotbalových reprezentací v žebříčku FIFA
Pořadí fotbalových reprezentací v žebříčku FIFA
1. (1.) Španělsko 2004 b.,
2. (2.) Argentina 1966,
3. (3.) Francie 1951,
4. (4.) Anglie 1939,
5. (7.) Maroko 1809,
6. (5.) Portugalsko 1801,
7. (6.) Brazílie 1801,
8. (8.) Belgie 1790,
9. (9.) Nizozemsko 1774,
10. (11.) Kolumbie 1736,
11. (13.) Německo 1730,
12. (12.) Švýcarsko 1726,
13. (10.) Mexiko 1724,
14. (15.) Itálie 1717,
15. (14.) Chorvatsko 1714,
16. (16.) USA 1714,
17. (17.) Japonsko 1685,
18. (18.) Senegal 1655,
19. (19.) Norsko 1651,
20. (20.) Uruguay 1644,
...53. (51.) Česko 1451.