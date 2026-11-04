Old Trafford dokáže zázraky, radoval se Carrick po obratu s AS Řím

Manchester United předvedl v úterním zápase Ligy mistrů velký obrat. Výhra 3:2 nad AS Řím přinesla „Rudým ďáblům“ poprvé od začátku září a devíti zápasech radost z vítězství. Trenér Michael Carrick po zápase prohlásil, že žádnou velkou úlevu necítí, ale je rád, že hráči konečně zažili kouzlo stadionu Old Trafford.
„Nerad klukům neustále připomínám, co všechno se tu odehrálo, ale ta historie tu prostě je. Tohle místo dokáže zázraky, ale pokaždé si to musíme pořádně vydřít. O přestávce jsem jim opakoval, ať nepodléhají zklamání a že jeden okamžik může všechno změnit,“ prozradil Carrick.
Po prvním poločase to v Manchesteru na žádné oslavy nevypadalo. Už po sedmnácti minutách domácí prohrávali 0:2, což se jim na jejich stadionu na evropské scéně ještě nikdy nestalo.
Nespokojení fanoušci navíc v 21. minutě naházeli na trávník tenisové míčky na protest proti americkým majitelům, rodině Glazerových, která před 21 lety získala většinový podíl ve slavném klubu. Do kabin hráče vyprovázel pískot.
Okamžik, o němž trenér mluvil, skutečně přišel, ale nebylo to hned. V 58. minutě kapitán domácích Bruno Fernandes neproměnil penaltu. Rozhodčí ji po zásahu od videa nechal opakovat a napodruhé už se portugalský záložník nemýlil.
„Nebylo mi do smíchu, ale stále jsem věřil, protože hráči odcházeli z kabiny s velkým odhodláním. A Bruno zachoval chladnou hlavu, prokázal silnou mentalitu a druhou penaltu proměnil,“ vrátil se Carrick ke klíčovému momentu.
Tlak „Rudých ďáblů“ sílil, Kamerunec Bryan Mbeumo orazítkoval obě tyče a Brazilec Matheus Cunha dvěma góly v poslední desetiminutovce obrat dovršil.
I po jeho vyloučení domácí těsný náskok udrželi. Pro AS Řím se tak opakovala situace z druhého kola, kdy třemi brankami v závěru prohrál s Realem Madrid 3:4.
Fernandes byl vyhlášen hráčem zápasu. „Po poločase jsme věděli, že fanoušci stále stojí při nás, a cítili jsme, že situaci můžeme zvrátit. Naštěstí se nám to podařilo. Doufejme, že dnešní výhra bude začátkem něčeho dobrého,“ řekl kapitán vítězů.
Komentátoři BBC poznamenali, že Carrick sice může volněji dýchat, ale zdaleka nemá vyhráno. Připomněli, že před pěti lety dokázal Manchester United stejný obrat proti Atalantě Bergamo a vyhrál také 3:2. O čtyři dny později ale doma prohrál s Liverpoolem 0:5 a norský trenér Gunnar Solskjaer byl brzy nato odvolán.
„Nebude se mi spát lépe. Nemám křišťálovou kouli, abych věděl, co bude dál. Máme před sebou velmi důležitý zápas proti Aston Ville. Ale dnes jsme zažili pocit, po kterém všichni toužíme a pro který tady jsme,“ řekl Carrick.