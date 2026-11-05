Nowak: Teď si třeba všichni v Polsku budou říkat, že jsem dal gól Arsenalu

Slavia sehrála s Arsenalem utkání, které v závěru druhé půle mohlo dokonce skončit vyrovnáním. Wiktor Nowak k tomu pomohl svou první brankou v Lize mistrů, kterou však nakonec pouze korigoval na konečných 1:2. V závěru na soupeři viděl mírnou obavu o výsledek, zároveň byl přesvědčen, že po zákroku na něj mohl rozhodčí nařídit penaltu.
„Skórovat proti Arsenalu je úžasný pocit. Jsem šťastný, protože to byl můj první gól v Lize mistrů, a to proti tak velkému klubu. Ale s výsledkem spokojený nejsem. Takový je fotbal. Musíme dál tvrdě pracovat a věřit ve své kvality – pak to bude dobré,“ uvedl Nowak, jehož tým ani tentokrát nezlomil čekání na vítězství v Lize mistrů.
Slavii posílil v létě, ještě před rokem a půl hrál pouze druhou polskou ligu. „Pořád mám pocit, že sním. Dal jsem gól Arsenalu, vůbec jsem to nečekal. Sledoval jsem tenhle klub v televizi a teď si třeba všichni v Polsku budou říkat: Nowak dal gól Arsenalu. Takže je to rozhodně jako sen,“ prohlásil Nowak.
Snížit se mu povedlo zblízka v 90. minutě a jeho tým pak měl ještě pětiminutové nastavení, aby se pokusil o senzační vyrovnání. „V jednu chvíli ve druhém poločase jsem slyšel hráče Arsenalu, jak říkají, že musejí zůstat vzadu a nevytahovat se dopředu. Věděli, že na ně budeme tlačit. Možná po prvním inkasovaném gólu trochu měli obavu o výsledek. To je fajn, když jde o Arsenal. Možná to nebylo úplně blízko, ale druhý gól jsme dát mohli,“ přemítal Nowak.
V 76. minutě za stavu 0:2 upadl ve vápně po hlavičkovém souboji s Mikelem Merinem, německý sudí Tobias Stieler ale pokutový kop nenařídil a nezasáhl ani videorozhodčí. „Podle mě to penalta byla, protože jsem se míče dotkl jako první a pak mě někdo trefil do hlavy. Takže jsem padl k zemi. Z mého pohledu tedy rozhodčí rozhodně penaltu odpískat mohl,“ mínil Nowak.
První poločas jeho týmu nevyšel a Arsenal šel do kabin s dvougólovým náskokem. „Možná někteří z nás cítili respekt a dávali ho najevo až příliš. Ve druhém poločase jsme to ale změnili a vypadalo to jinak. Trenér nám řekl, že musíme být blíž u soupeřů a nenechat jim čas na rozehrávku či akci. V prvním poločase jsme od nich byli příliš daleko a oni díky tomu měli dost času něco s míčem vymyslet,“ řekl Nowak.
V posledních zápasech nastupuje místo defenzivnější pozice ve středu pole netradičně na hrotu útoku. „Ten post trochu znám, protože v předchozím klubu jsem na něm občas hrával. Znám určité pohyby, ale samozřejmě nejsem typ hráče jako třeba Gyökeres nebo Lewandowski. Ale jsem hráč, který může nastoupit na jakékoliv pozici na hřišti. Musím se jen mentálně přenastavit, to je v podstatě všechno,“ uvedl Nowak.