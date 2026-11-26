Trojici českých klubů čeká další kolo zápasů evropských pohárů. Sparta, poprvé vedená dočasným trenérem Lukášem Blážou, vyzve Alkmaar. V Evropské lize nastoupí také Plzeň, proti níž nastoupí lídr soutěže Benfica Lisabon. Konečně Jablonec čeká nejlepší tým Konferenční ligy Lugano.
Sparta má na Alkmaar nedobré vzpomínky, v březnu s nizozemským soupeřem prohrála v osmifinále Konferenční ligy 0:4 a se soutěží se rozloučila. Letenští se navíc nachází ve výsledkové krize, která vyvrcholila odvoláním Briana Priskeho i sportovního ředitele Tomáše Rosického. Ve středu klub oznámil, že fotbalisty dočasně povede trenér Lukáš Bláža.
Pražané zvítězili v jediném z posledních devíti soutěžních zápasů. Příliš se jim nedaří ani v ligové fázi Evropské ligy, kde vyhráli z dosavadních čtyř duelů jen ten úvodní. Se čtyřmi body jim ve společné tabulce 36 týmů patří 22. příčka. Alkmaar si v hlavní fázi připsal dvě vítězství a dvě porážky a je čtrnáctý.
Týmy jsou ve svých ligách shodně na čtvrtém místě. Sparta však na vedoucího obhájce titulu a odvěkého rivala Slavii ztrácí 13 bodů, zatímco Alkmaar na úřadujícího mistra PSV Eindhoven jen tři.
Utkání na Letné má výkop v 21:00. Zatímco nizozemští fanoušci svůj sektor s kapacitou téměř 1000 míst vyprodali, sparťané zatím nechali v prodeji přibližně 7000 vstupenek. Vše tak nasvědčuje tomu, že by mohlo jít o nejnižší pohárovou návštěvu na Letné za posledních několik let.
Plzeň čeká křest ohněm s Benficou
Plzeňské čeká papírově nejtěžší a nejatraktivnější soupeř Evropské ligy. Ve Štruncových sadech přivítají slavnou Benficu Lisabon, která po čtyřech výhrách vede tabulku a je největším favoritem soutěže. Západočeši nicméně věří, že potvrdí zlepšenou formu z posledních zápasů a navážou na premiérový bodový zisk z minulého kola. Vítězstvím by výrazně zvýšili své naděje na postup.
„Potřebujeme tři body k tomu, abychom dál mohli hrát o postup do vyřazovací fáze. Pro nás je to tedy velmi důležitý zápas, který jdeme vyhrát,“ řekl obránce Filip Prebsl. Benfica je nicméně pro bookmakery jasným favoritem a zároveň aktuálně největší adeptem na celkové prvenství s kurzem 6:1. Druhý celek portugalské ligy prohrál jediný z posledních 22 soutěžních zápasů a od října drží sérii devíti vítězství.
„Ustálili jsme nějaké principy, začínám cítit velkou sílu do defenzivy. Stoprocentně věříme, že může bodovat. I když je Benfica zatím stoprocentní, věřím, že doma i celkově máme sílu na to, abychom ji potrápili a klidně i vyhráli,“ uvedl Prebsl. „Věřím, že jsme na správné cestě, ale musíme pracovat dál,“ řekl trenér Radoslav Kováč.
Plzni se vyprázdnila marodka, mezi zraněnými zůstává pouze obránce Václav Jemelka. Benfice by mohla scházet jedna z opor, křídelník Gianluca Prestianni se místo předzápasového tréninku připravoval individuálně a věnoval se regeneraci.
Jablonec bude doma čelit největší kvalitě Konfereční ligy
Lídra tabulky, tentokrát té platící pro Konferenční ligu, přivítá také Jablonec, jehož čeká střetnutí se švýcarským Luganem. přivítají lídra tabulky Lugano. Soupeř Severočechů vyhrál všechny tři zápasy první poloviny ligové fáze a má nejlepší skóre v soutěži.
Jablonec po úvodní porážce 2:3 ve Freiburgu remizoval doma 0:0 s Brightonem a 1:1 v Rize. Před soubojem s rozjetým soupeřem nevyhrál pět soutěžních utkání po sobě a v sobotu podlehl 1:3 na hřišti nováčka české nejvyšší soutěže Artisu Brno.
„Kdybych řekl, že jsem zklamaný, tak je to slabé slovo. Dostali jsme tři góly po centrech, to se nemůže stávat,“ řekl trenér Luboš Kozel po utkání. „Měl jsem důraznější pohovor v kabině, tak uvidíme. Buď to pro nás bude nějaký bod zlomu, nebo se v tom budeme plácat. Řekli jsme si o ty chyby a výsledky sami,“ zlobil se pětapadesátiletý kouč.