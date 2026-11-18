Ostravští radní schválili smlouvu na vytvoření projektové dokumentace pro nový fotbalový stadion Bazaly. Stavební povolení chce mít město do dvou let. Projektová dokumentace by měla stát zhruba 273 milionů korun. Pro město ji připraví studio L35 Arquitectos z Barcelony, které zvítězilo v architektonické soutěži.
Spolupracovat při tvorbě dokumentace se bude s několika firmami z Evropy, řekl primátor Richard Vereš (ANO) a jeho náměstek Lukáš Semerák (Ostravak). Město odhaduje, že celý projekt bude stát okolo pěti miliard.
„Smlouva je v principu strukturována na více částí. Je to základní projekce, ale i věci, které jsme si objednali a nemohly být předmětem architektonické soutěže. Tam největší položku tvoří interiéry s nábytkem, ale například i studie řízení davu na stadionu i před stadionem nebo studie klimatického komfortu či test ve větrném tunelu,“ uvedl Semerák.
Město původně předpokládalo, že stavba stadionu bude stát zhruba 2,5 miliardy. Podle Vereše ale šlo jen o samotnou stavbu, cenu celého projektu v současné době odhaduje na dvojnásobek. Vzrostla i cena projekčních prací. Město by stadion ale chtělo stavět ve spolupráci s externími partnery.
Semerák uvedl, že v následujících 15 týdnech se budou dodělávat různé průzkumy a následně se začne projektovat. Dokumentace by měla být dokončena do dvou let. V tu dobu chce mít vedení města jasný plán na financování stavby. Modely jsou dva.
„Jeden je zapojení externích zdrojů, to znamená buď státních, nebo evropských dotací. Máme přislíben i příspěvek kraje, můžeme se bavit o jeho navýšení. A druhá varianta je zapojení soukromého sektoru, což za mě je ta varianta preferovanější,“ nastínil primátor Vereš. Domnívá se, že město by bylo schopno uhradit zhruba polovinu nákladů. Stavbu by podle primátora chtělo zahájit ještě v tomto volebním období.
Stadion je určen přibližně pro 20 000 sedících diváků. Stavba má vzniknout na stejném místě, kde prvoligový Baník Ostrava působil od roku 1959 do sezony 2014/15. Nový stadion, který umožní konání mezinárodních utkání včetně reprezentačních, by měl být certifikován podle standardu BREEAM (udržitelnosti budov). Součástí bude muzeum fotbalového klubu i další služby, restaurace či fanshopy. Otevřen má být i mimo fotbalové zápasy. Španělské architektonické studio L35 Arquitectos má zkušenost například z přestavby stadionu Santiago Bernabéu, který je domovem Realu Madrid.
Bazaly byly tradičním působištěm Baníku a nový stadion má umožnit návrat na místo, s nímž byl fotbalový klub historicky spjat. Fotbalisté se museli přesunout na Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích, protože původní už nevyhovoval stanoveným podmínkám. Fungování fotbalistů a atletů ve společném zázemí město opakovaně označilo za poměrně problematické a kapacitně neudržitelné.
Jak šel čas s ostravskými Bazaly
Jak šel čas s ostravskými Bazaly
- Stadion Bazaly byl oficiálně otevřen 19. dubna 1959 ligovým zápasem s Ústím nad Labem. Ostravští fotbalisté zde vybojovali čtyřikrát mistrovský titul v letech 1976, 1980, 1981 a 2004.
- Na přelomu 70. a 80. let minulého století nebyly na Bazalech výjimkou ani třicetitisícové návštěvy. Stadion prodělal několik rekonstrukcí, například v roce 2003 za 30 milionů korun, v následujícím roce proběhla další rekonstrukce za zhruba 20 milionů korun, kterou si vynutila skutečnost, že Baník postoupil do Ligy mistrů.
- Bazaly jsou od roku 2013 majetkem Ostravy. Město celý areál odkoupilo za zhruba 115 milionů korun a klub tím zachránilo před bankrotem.
- V roce 2014 Fotbalová asociace České republiky (FAČR) nařídila mimo jiné kvůli výtržnostem při zápase s pražskou Spartou snížení kapacity Bazalů z původních 17 372 na 8800 míst. Mezi požadavky bylo i úplné zavření pěti sektorů na nekryté části tribun, které kotle domácích i hostujících příznivců oddělují od středového bloku hlediště. Fanoušci ostravského klubu sepsali proti tomuto rozhodnutí petici, kterou podepsalo téměř 7000 lidí. Kapacita byla poté snížena na 10 039 diváků.
- Poslední prvoligový zápas na Bazalech se hrál v květnu 2015, Baník hostil Duklu Praha. Pak se klub přestěhoval na rekonstruovaný Městský stadion do Vítkovic, který má kapacitu 15 000 diváků.
- Město nechalo areál na Bazalech opravit za zhruba 320 milionů korun a od roku 2019 slouží mladým fotbalistům a k tréninkům. Divácká kapacita hlavní hrací plochy je 450 sedadel.
- Zástupci ostravského magistrátu, klubu, FAČR nebo společnosti Vítkovice Aréna loni v březnu v Ostravě podepsali memorandum, podle kterého by se nový fotbalový stadion v Ostravě měl začít stavět v roce 2029 právě v lokalitě Bazaly.
- Loni v listopadu oznámil ostravský primátor Jan Dohnal (Spolu), že nový stadion vznikne podle architektonického návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný návrh se od ostatních projektů v soutěži odlišoval svým tvarem, řešením fasád, materiálovým pojetím i přiměřeností zpracování. Stavba stadionu – tehdy podle odhadu za zhruba 2,5 miliardy korun – pro přibližně 20 000 sedících diváků by mohla začít v roce 2029, dokončena by mohla být v roce 2031.