Norové udrželi výhrou nad Walesem v Lize národů naději na čtvrtfinále

Norové v Lize národů oplatili Walesu nedávnou porážku, ve skupině A4 v Oslu vyhráli 3:1 a uchovali si naději na postup do čtvrtfinále. O něj si zahrají v úterý v Kodani s Dánskem. Maďaři vyhráli ve skupině B2 v Tbilisi nad Gruzií 2:0 a v posledním kole se střetnou v úterý v Budapešti o přímý postup do „áčka“ se Severním Irskem.
Norové na začátku října prohráli v Cardiffu 1:2 a dnes dlouho marně dobývali waleskou tvrz. První střelu na branku vyslal až v 59. minutě po rohovém kopu Nusa a byl z toho gól. Po Haalandově nezištné přihrávce se trefil Schjelderup.
Střídající Brooks zápas zdramatizoval, ale jen na chvíli. Haaland si totiž došel pro penaltu a sám ji proměnil. S 23 brankami je nejlepším střelcem Ligy národů.
Ve svém 60. mezistátním zápase to dotáhl na 66 gólů, stejně jako měl legendární německý kanonýr Gerd Müller. Jen Maďar Sándor Kocsis v padesátých letech měl po šesti desítkách startů na kontě o dva góly víc.
Wales klesl na poslední místo, ale tři body mu dávají téměř jistotu, že se vyhne přímému sestupu, který při reorganizaci soutěže čeká jen dva nejhorší týmy ze dna tabulek. Češi, Turci a Srbové jsou totiž stále bez bodu a mají navíc horší skóre.
Gruzie v pěti zápasech nedala ani jeden gól a body sbírala jen za dvě bezbrankové remízy. Bez své největší hvězdy Kvaratskhelii, jehož vyřadilo poraněné koleno, neuspěla ani doma proti Maďarsku.
Obránce Dvali se sice zapsal mezi střelce, ale jen jako autor vlastní branky, když se v 73. minutě po rohovém kopu odrazil míč od jeho ramene do sítě.
Varga třetí maďarskou výhru v řadě pojistil a italský trenér Marco Rossi, který má smlouvu až do roku 2030, dál může hrát o postup mezi elitu.
Fotbalisté Kosova hráli ve skupině B3 v Prištině s Izraelem 0:0. Po třetí remíze v řadě se jim premiérový přímý postup mezi elitu z prvního místa hodně vzdálil a v úterý budou v Dublinu hrát s Irskem o účast v baráži. Také Izrael si připsal třetí nerozhodný výsledek a zůstává bez vítězství ve skupině poslední.
Domácí měli převahu a Rashica trefil břevno, ale v 67. minutě přišli o vyloučeného Hodžu. Ani Muriqi, nejlepší střelec týmu z Fenerbahce Istanbul, se neprosadil. Utkání tak skončilo stejně jako první vzájemný duel na začátku října na neutrálním hřišti v maďarském Debrecínu.
Výsledky 5. kola Ligy národů
Výsledky 5. kola Ligy národů
Skupina A4:
Norsko – Wales 3:1 (0:0)
Branky: 59. Nusa, 68. Schjelderup, 88. Haaland z pen. – 79. Brooks.
Portugalsko – Dánsko 1:4 (0:1)
Branky: 90.+3 B. Silva – 50. a 57. Höjlund, 43. Höjbjerg z pen., 75. Andersen.
Skupina B2:
Gruzie – Maďarsko 0:2 (0:0)
Branky: 73. vlastní Dvali, 85. Varga.
Severní Irsko – Ukrajina 1:0 (0:0)
Branka: 68. Devlin.
Skupina B3:
Kosovo – Izrael 0:0
ČK: 67. Hodža (Kosovo).
Rakousko – Irsko 1:0 (0:0)
Branka: 78. Kalajdzic.
Skupina B4:
Rumunsko – Polsko 2:1 (0:0)
Branky: 68. Cicaldau, 72. Man – 82. Regula.
Švédsko – Bosna a Hercegovina 3:2 (3:0)
Branky: 11. z pen. a 45.+3 z pen. Gyökeres, 5. Svensson – 48. Gigovič, 62. Kolašinac.