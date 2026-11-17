Fotbalisté Norska otočili zápas v Dánsku, zvítězili 3:2 díky dvěma gólům kanonýra Erlinga Haalanda a stali se posledním postupujícím do čtvrtfinále Ligy národů. V tabulce skupiny A4 skončili druzí za Portugalskem. To dnes vyhrálo 3:2 ve Walesu, odčinilo předchozí porážku 1:4 s Dány a pojistilo si čtvrtfinále.
Šestadvacetiletý útočník Manchesteru City Haaland, který dnešní zápas rozhodl penaltou v šesté minutě nastavení, před severským derby vzbudil rozruch otevřeným přiznáním o vyčerpání a ztrátě motivace. Bezprostředně po posledním vítězství 3:1 nad Walesem v Oslu si postěžoval na extrémní vytížení
„Momentálně nedokážu najít motivaci pro zápas proti Dánsku, ale bude to dobré utkání,“ řekl norský kanonýr, který poukazoval na nadcházející náročný program Manchesteru City s duely proti Fulhamu, Neapoli v Lize mistrů a Arsenalu. Sérii zápasů označil za naprosto vražedný program.
Trenér Solbakken unavené hvězdě úlevu odmítl dopřát a sázka na nepostradatelného střelce se mu vyplatila, ačkoli jeho tým prohrával už po čtrnácti minutách o dvě branky. Dánům stačila k uhájení postupu ze druhého místa i remíza. Norové potřebovali zvítězit, k čemuž zavelel Haaland ve 37. minutě. Před jeho vítěznou trefou skóroval do dánské sítě kapitán Ödegaard.
Rozdělení týmů do výkonnostních košů pro los kvalifikace ME ve fotbale
Rozdělení týmů do výkonnostních košů pro los kvalifikace ME ve fotbale
1. koš: Anglie, Portugalsko, Francie, Německo, Španělsko, Belgie, Nizozemsko, Norsko, Řecko, Itálie, Dánsko, Chorvatsko.
2. koš: Wales, Srbsko, Turecko, Česko, Švýcarsko, Švédsko, Rakousko, Severní Irsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Maďarsko, Irsko.
3. koš: Ukrajina, Skotsko, Kosovo, Polsko, Izrael, Rumunsko, Gruzie, Severní Makedonie, Černá Hora, Albánie, Island, Slovensko.
4. koš: Estonsko, Bělorusko, Faerské ostrovy, Kypr, Finsko, Moldavsko, Arménie, Bulharsko, Kazachstán, Lucembursko, Lotyšsko, San Marino.
5. koš: Malta, Ázerbájdžán, Litva, Andorra, Gibraltar, Lichtenštejnsko.
Losování se uskuteční 6. prosince.
Portugalsko zažilo proti Dánsku nejvyšší soutěžní porážku na domácím hřišti v historii a do nové éry po konci reprezentační kariéry Cristiana Ronalda tak vstoupilo neúspěšně. Svěřenci trenéra Jesuse v Cardiffu v jednu chvíli prohrávali, ale po vyrovnávající trefě Neta rozhodl v 70. minutě střídající Forbs.
Čtyři minuty po vítězném gólu Portugalců byl po druhé žluté kartě vyloučen autor druhého gólu Neto. Wales skončil ve skupině poslední a čeká ho březnová baráž o záchranu v lize A.
Fotbalisté Severního Irska po remíze 1:1 v Maďarsku oslavili historický postup do elitní divize. V přímém zápase o postup inkasovali první gól v soutěži a k postupu jim v Budapešti stačila remíza. Tu zajistil týmu trenéra Davise vyrovnávací trefou Devenny. Maďaři si zahrají baráž o postup.
V přímém souboji o baráž Irové v Dublinu porazili Kosovo jednoznačně 3:0 i díky dvěma penaltám útočníka Parrota. Domácím pomohla i červená karta hostů už po necelé půlhodině hry.
Výsledky 6. kola Ligy národů
Výsledky 6. kola Ligy národů
Skupina A4:
Kodaň: Dánsko - Norsko 2:3 (2:1)
Branky: 11. Höjlund, 14. Höjbjerg - 37. a 90.+6 z pen. Haaland, 83. Ödgaard.
Cardiff: Wales - Portugalsko 2:3 (2:2)
Branky: 13. Brooks, 40. Thomas - 11. Fernandes, 43. Neto, 70. Forbs. ČK: 74. Neto (Portug.).
Skupina B2:
Košice: Ukrajina - Gruzie 1:0 (1:0)
Branka: 1. Sikan. ČK: 90.+1 Ločošvili.
Budapešť: Maďarsko - Severní Irsko 1:1 (1:0)
Branky: 35. Varga - 65. Devenny.
Skupina B3:
Dublin: Irsko - Kosovo 3:0 (1:0)
Branky: 28. a 50. obě z pen. Parrot, 75. Moylan. ČK: 26. Hajrizi (Kos.).
Debrecín: Izrael - Rakousko 1:1 (1:0)
Branky: 36. Do. Peretz - 62. Kalajdzic.
Skupina B4:
Zenica: Bosna a Hercegovina - Rumunsko 2:1 (1:1)
Branky: 44. Tahirovič, 82. Bajraktarevič - 6. Birligea.
Vratislav: Polsko - Švédsko 1:1 (1:1)
Branky: 16. Benedyczak - 24. Larsson.