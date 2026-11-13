Nizozemští fotbalisté v Lize národů i díky hattricku Tijjaniho Reijnderse rozstříleli Řecko 7:0 a uštědřili mu nejvyšší porážku za 88 let. Německo zvítězilo v Srbsku 3:1 a zůstalo ve hře o postup do play-off, domácí dohrávali v devíti. Slovensko pouze remizovalo s Faerskými ostrovy 2:2, přesto si zajistilo postup do Ligy B.
Reijnders stihl svůj hattrick do sítě Řeků už v prvním poločase, čímž přispěl k pětigólové nadílce před přestávkou. Svěřenci Xaviho Hernándeze však ve druhém dějství nikterak neubrali na zápasovém tempu a brankami Timbera a Malena ještě podtrhli debakl největší debakl Řeků od porážky s Maďarskem v roce 1938. „Oranjes“ ještě nemají matematickou jistotu postupu do play-off.
Řekové, kteří dosud v prvních čtyřech kolech inkasovali jen třikrát, se propadli ve skupině A2 na třetí místo o skóre za Německo, jež uspělo v Srbsku 3:1. Tým Jürgena Kloppa šel do vedení už ve 3. minutě vlastním gólem Babiče a o 11 minut později zvýšil Wirtz. Třetí branku přidal Gruda a domácí se zmohli jen na Babičovo snížení. V 77. minutě viděl Dragojevič červenou kartu za tvrdý faul na Kimmicha a v 89. minutě musel předčasně do sprch také Živkovič, jenž z frustrace strčil do rozhodčího.
Slovensko doma pouze remizovalo s Faerskými ostrovy 2:2 a napodobilo tak nerozhodný výsledek 1:1 z prvního vzájemného utkání na začátku října. Přesto si Slováci kolo před koncem zajistili postup do Ligy B. Faeřané v pátém kole skupiny C3 uhráli pátou remízu a drží se dva body za Moldavskem, které porazilo Kazachstán 2:1. Oba celky se v pondělí střetnou v přímém souboji o druhé, barážové místo.
Skotsko doma díky dvěma brankám Johna McGinna porazilo Severní Makedonii 2:1 a udrželo se ve hře o barážovou příčku. Tu aktuálně okupuje s jednobodovým náskokem Slovinsko, které hrálo doma se Švýcarskem bez branek. Fotbalisté ze země helvétského kříže si tak zajistili postup do Ligy A.
Islandský útočník Andri Gudjohnsen hattrickem sestřelil Bulharsko a lvím podílem se zasloužil o vysokou výhru své země 5:0. Islanďané po 5. kole kralují skupině C4 s dvoubodovým náskokem na Estonsko, které dnes zvítězilo v Lucembursku 1:0 gólem Maksima Paskotšiho. Bulhaři a Lucemburčané už nemají šanci postoupit.
Andorra poprvé porazila Gibraltar, v dnešním domácím zápase skupiny D1 jej zdolala 2:0. Ve skupině D2 Ázerbájdžán porazil Lichtenštejnsko 1:0. Liga D po tomto ročníku zanikne a všechny země z ní automaticky postoupí do Ligy C.
Fotbalová Liga národů – 5. kolo:
Fotbalová Liga národů – 5. kolo:
Skupina A2:
Nizozemsko – Řecko 7:0 (5:0)
Branky: 12., 18. a 33. Reijnders, 40. a 59. J. Timber, 6. Summerville, 61. Malen.
Srbsko – Německo 1:3 (0:2)
Branky: 56. Babič – 3. vlastní Babič, 14. Wirtz, 50. Gruda. ČK: 77. Dragojevič a 89. Živkovič (oba Srb.).
Skupina B1:
Skotsko – Severní Makedonie 2:1 (0:0)
Branky: 54. a 74. z pen. McGinn – 57. Rastoder.
Slovinsko – Švýcarsko 0:0
Skupina C3:
Moldavsko – Kazachstán 2:1 (1:0)
Branky: 39. a 77. Popescu – 51. Česnokov. ČK: 90.+5 Samorodov (Kaz.).
Slovensko – Faerské ostrovy 2:2 (1:1)
Branky: 17. Prekop, 74. Haraslín – 30. Davidsen z pen., 48. Samuelsen.
Skupina C4:
Bulharsko – Island 0:5 (0:2)
Branky: 17. z pen., 68. a 79. Gudjohnsen, 21. Óskarsson, 52. vlastní Cenov.
Lucembursko – Estonsko 0:1 (0:1)
Branka: 42. Paskotši.
Skupina D1:
Andorra – Gibraltar 2:0 (2:0)
Branky: 24. López, 35. Rosas.
Skupina D2:
Lichtenštejnsko – Ázerbájdžán 0:1 (0:1)
Branka: 26. Emreli.