Neuznaný gól nás nakopl a spadl z nás respekt, tvrdí Zima

Šance byly, ale využili je jen Španělé. Stoper David Zima litoval nevyužitých šancí a kvůli tomu čeští fotbalisté v předposledním 5. kole skupiny A3 Ligy národů podlehli Španělsku 0:2. Červenou kartu pro kapitána Ladislava Krejčího nepovažoval Zima za jediný faktor, který ovlivnil průběh utkání. Pochválil také osmnáctiletého debutanta v reprezentaci Idrise Hopiho, jenž podle něj oživil českou hru.
„Samozřejmě že červená karta už na konci zápas ovlivnila. Myslím si ale, že to nebylo jen o ní. V prvním poločase bylo Španělsko jasně lepší a tahali jsme za kratší konec provazu. Po druhém obdrženém gólu, který nakonec neplatil, jsme měli 20 až 30 minut, kdy jsme byli aktivnější a dokázali jsme soupeře zatlačit. Po červené kartě náš tlak samozřejmě opadl. Musíme uznat, že Španělsko je momentálně nejlepší tým na světě. Musíme se z toho poučit a všechny síly teď vrhnout na Chorvatsko,“ prohlásil Zima s odkazem na nedělní zápas v Osijeku.
Češi proti Španělům inkasovali po změně stran druhý gól, který však kvůli ofsajdu neplatil. „Byl to klíčový moment, který nás nakopl. V tu chvíli z nás spadla nervozita i určitý respekt a začali jsme do toho šlapat. Měli jsme spoustu šancí. Nebyly to sice úplně vyložené příležitosti, ale sám jsem měl asi osmdesátiprocentní šanci a podobně na tom byli i spoluhráči,“ uvedl stoper Slavie, jenž v neděli oslavil 26. narozeniny.
„Samozřejmě nám tam chyběl kousek, ale první poločas byl jasně v režii Španělů. Musíme se na to podívat jako na celek. Z tohoto pohledu bylo Španělsko lepší a zaslouženě vyhrálo. I když tam byly momenty, kdy jsme byli 20 až 30 minut lepší, většinu zápasu, tedy celý první poločas a po červené kartě, Španělé dominovali. Musíme to tak brát. Fotbal je většinou spravedlivý. Mohli jsme získat nějaké body, ale bohužel se nám to nepodařilo a musíme to přijmout,“ řekl Zima.
Ocenil výkon Hopiho, který si odbyl reprezentační debut. „Myslím si, že do zápasu vletěl skvěle. Měl dvě šance a je škoda, že nedal gól. V takových těžkých situacích potřebujete i trochu štěstí, zvlášť když nemáte úplně tu nejvyšší kvalitu. To nám v danou chvíli chybělo. Musím ho ale pochválit, byl výborný, oživil naši hru a byl nebezpečný. Přesně to potřebujeme,“ mínil někdejší hráč Olomouce či FC Turín.
Stejně jako v říjnu ve Španělsku oslabil Čechy vyloučením kapitán Krejčí. „To vyplynulo ze stylu hry, který jsme zvolili. Byl to vabank. Při takovém způsobu napadání, který známe i ze Slavie, kdy hrajete jeden na jednoho po celém hřišti, rozhoduje každá vteřina. Může z toho být penalta, červená karta nebo inkasovaný gól. V tomto ohledu nás potrestal velký tým, který dokáže takové drobné chyby využít,“ řekl Zima.