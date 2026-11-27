Za dosud nejcennější vítězství v trenérské kariéře označil kouč plzeňských fotbalistů Radoslav Kováč senzační výhru 4:0 nad Benficou Lisabon. Své svěřence pochválil za téměř bezchybný výkon proti největšímu favoritovi soutěže a také jim poděkoval za ideální dárek k jeho 47. narozeninám.
I když před zápasem kurzy na vítězství Plzně nad dosavadním lídrem tabulky na chvíli vystoupaly až nad 7:1, Viktoria senzačně vyrovnala svou nejvyšší výhru v hlavní fázi pohárů v historii. „Určitě je to ten nejlepší dárek k narozeninám a také největší a nejcennější vítězství v trenérské kariéře. Doufám, že ještě nějaká taková přijdou,“ řekl Kováč, jenž před Viktorií coby hlavní kouč vedl Opavu, Táborsko, Pardubice a Liberec.
„Budeme dělat vše pro to, abychom i v příštím roce hráli evropské poháry. Samozřejmě je to ještě daleko, sami víme, že v lize ještě strádáme. Takže je potřeba pokračovat a pořád na sebe být nároční. Musíme zbylých pět zápasů (na podzim) odehrát co nejlépe, v zimě to v týmu doladit a na jaře být ještě silnější,“ doplnil kouč sedmého celku české ligy, který na konci srpna u mužstva nahradil odvolaného Martina Hyského.
Jeho svěřenci nepustili favorita do vyložených šancí, Benfica přitom po čtyřech kolech měla se 13 góly nejlepší útok soutěže. „Vždy jsou tam nějaké chyby, ale plán nám vyšel. Jsem rád, že jsme zvládli tak těžký zápas a udrželi jsme se pořád ve hře o postup do jarní fáze. Kluci odvedli skvělý výkon, jsem za ně rád, jak to týmově zvládli. Dopadlo to výborně i výsledkově,“ radoval se kouč.
Kabongo to se mnou nemá jednoduché
Ocenil útočníka Kabonga, český reprezentant zapsal dvě branky a asistenci. „S Kabem jsme měli nějakou promluvu, nemá to se mnou úplně jednoduché. Všichni vidíme jeho potenciál. Pochopil, že práce pro tým vynese výsledek. Individuální kvalita je u něj jasná. Pracoval i do defenzivy, byl naším důležitým hráčem. Když chceme porazit tým jako Benfica, celý tým musí výborně bránit i útočit. Když pracujete, odměna většinou přijde. Jsem rád, že je takhle nastavený,“ prohlásil Kováč.
Benfica dala šanci i obvyklým náhradníkům a nenasadila některé hráče základní sestavy. „Bavili jsme se o tom v kabině, ale ti hráči, kteří hrají třeba méně, někdy mají větší motivaci. Takže jsme úplně nevěděli, co od toho očekávat. Chtěli jsme se držet našeho plánu, ať tam stojí kdokoliv,“ uvedl Kováč.
„Ano, nehráli někteří stěžejní hráči. Prestianni tady ani vůbec nebyl, na začátku nenastoupili Palhinha, Lenglet nebo Bach. Ale nechtěl bych tím nijak snižovat náš výkon. Kluci po tom šli tvrdě od první až do poslední minuty. Jestli hrál soupeř v tom nejsilnějším (složení), není podstatné. Podstatné je to, že kluci odevzdali na place všechno,“ chválil Kováč.
Před zápasem šéf klubu Adolf Šádek uvedl, že každý z týmu bude ve zbytku podzimu hrát o svou budoucnost ve Viktorii. „Pan Šádek není šťastný ze situace, kde se Plzeň nachází. Něco tady vybudoval, je to velmi úspěšný člověk. Pro něj je to složitá situace. O pozici tady bojujeme všichni, abychom tady zůstali a ukázali kvalitu. Především abychom dali organizaci řád, aby přišly výsledky, kterých je Plzeň zvyklá dosahovat,“ uvedl Kováč, jehož tým už šest soutěžních zápasů po sobě neprohrál.
„Uvidíme, co se stane. Sami víte, že za dvě utkání to může vypadat jinak. Musíme zůstat nároční, koncentrovaní, věřit, že jsme na dobré cestě. Za tři dny hrajeme znovu v Brně. Musíme se dobře připravit a zůstat na vlně,“ doplnil bývalý český reprezentant.