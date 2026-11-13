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Manchester United vsadil na Pochettina. Kvůli angažmá na Old Trafford opustí reprezentaci USA


13. 11. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Novým trenérem fotbalistů Manchesteru United se stane Mauricio Pochettino. Podle médií by měli Red Devils s argentinským koučem podepsat smlouvu na dva a půl roku. Čtyřiapadesátiletý Pochettino kvůli angažmá na Old Trafford opustí americkou reprezentaci.

Přitom Pochettino s americkou reprezentaci před třemi měsíci prodloužil smlouvu do roku 2030. United převezme bývalý kouč Tottenhamu nebo Chelsea 18. listopadu.

V zápase Pochettino na lavičku United usedne poprvé o čtyři dny později v ligovém derby na hřišti Liverpoolu. Stane se osmým stálým trenérem United od odchodu legendárního Alexe Fergusona v roce 2013.

Na lavičce United nahradí Michaela Carricka, který byl ve čtvrtek odvolán po nejhorším vstupu týmu do ligové sezony od vzniku Premier League v roce 1992. Z úvodních deseti kol získal Manchester United osm bodů a v tabulce je na sestupovém 18. místě.

Pochettino vedl americkou reprezentaci od září 2024 a na letošním mistrovství světa s ní prošel do osmifinále. Předtím mimo jiné získal titul s Paris St. Germain a Tottenham v roce 2019 dovedl do finále Ligy mistrů.

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