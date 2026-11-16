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Lukaku ukončil reprezentační kariéru. Zapsal se jako střelecký rekordman Belgie


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Jedna významná éra v dresu Red Devils končí. Belgický fotbalista Romelu Lukaku ukončil reprezentační kariéru. Debutoval jako teenager v roce 2010 a loučí se ve 33 letech. Odehrál 135 zápasů a s 94 góly je belgickým rekordmanem.

Útočník Fenerbahce Istanbul oznámil konec v národním týmu den po posledním zápasu Belgie ve skupině Ligy národů. Belgičané v neděli v přímém souboji o postup do jarního čtvrtfinále zdolali v Bruselu Itálii 4:1.

Nahrávám video
Sestřih utkání Belgie – Itálie
Zdroj: ČT sport

Lukaku v utkání nenastoupil, jeho posledním startem byla říjnová porážka ve Francii. Patřil k takzvané „zlaté generaci“, největším úspěchem týmu kolem Kevina de Bruyneho a Edena Hazarda bylo třetí místo na mistrovství světa 2018 v Rusku.

Bývalý útočník Chelsea nebo Interu Milán se zúčastnil čtyř mistrovství světa a tří evropských šampionátů. „Během těchto 16 let jsem dal národnímu týmu všechno, co jsem mohl. Hrál jsem s úžasnými spoluhráči, chci jim všem poděkovat. Byla to krásná jízda, na ty chvíle nikdy nezapomenu,“ uvedl Lukaku na instagramu.

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