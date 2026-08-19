Ligové kluby mohou při zápasech nově zobrazovat i nastavený čas

Během utkání první a druhé fotbalové ligy mohou kluby na stadionu nově zobrazovat na časomíře i probíhající nastavený čas. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže.
Novinku mohou kluby využít už o víkendu v zápasech pátého kola. Změna není povinná, domácí tým může zůstat u starého modelu a zastavit časomíru po uplynutí 45. minuty v prvním a 90. minuty ve druhém poločase.
„Zobrazování přesného času i během nastavení dlouhodobě neumožňovaly předpisy UEFA. Toto pravidlo ale bylo v posledních dnech změněno a my jsme se rozhodli na tuto změnu reagovat a úpravu převzít také do českého prostředí. Jde podle nás o logický krok, který fanouškům v ochozech přinese větší přehled a zároveň zvýší transparentnost v závěru jednotlivých poločasů,“ uvedl Tomáš Bárta, výkonný ředitel LFA.
Úpravu Pravidel fotbalu Fotbalové asociace ČR přijal Výkonný výbor FAČR. Její zavedení v první a druhé lize následně schválil také Řídicí orgán profesionálních soutěží.