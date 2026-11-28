Úřadující mistr italské ligy Inter Milán ve 13. kole doma porazil FC Janov 4:0 a posunul se na druhé místo neúplné tabulky, tři body za Lazio. Římský celek zvítězil na hřišti FC Turín 2:1 a zůstal bez porážky. Naopak klub ze severu prodloužil sérii bez výhry na pět zápasů. Frosinone díky hattricku slovenského útočníka Tomáše Bobčeka porazilo Parmu 3:0 a poslalo soupeře do pásma sestupu.
Bezgólový stav v Turíně prolomil roh hostů ve 42. minutě. Zaccagni našel centrem hlavu Provstgaarda, jenž poslal míč do vzdáleného dolního rohu branky. Druhý gól padl ani ne o 90 sekund později. Znovu se do akce zapojil Zaccagni. Italský křídelník ve středovém kruhu posunul míč Isaksenovi, jenž s ním doběhl až do vápna a levou placírkou poslal míč za zadní tyč Perriho branky. Turín už jen zásluhou Adamse snížil.
Bobček, který do klubu přišel v létě z Lechie Gdaňsk, se stal prvním hráčem Serie A za 70 let, jemuž se při prvním startu v základní sestavě podařilo nastřílet tři branky. Frosinone zaznamenalo šesté domácí vítězství v řadě a v neúplné tabulce vystřídalo na šestém místě Juventus Turín, který se v neděli představí na hřišti pátého Coma.
Bobček se třikrát prosadil během 24 minut ve druhém poločase. V 55. minutě nejrychleji zareagoval na vyraženou střelu a dal premiérovou branku v Serii A. Druhý gól přidal akrobatickou střelou z voleje po Masiniho centru a hattrick pětadvacetiletý slovenský reprezentant završil poté, co zblízka překonal vybíhajícího brankáře.
Výsledky 13. kola italské fotbalové ligy
Výsledky 13. kola italské fotbalové ligy
Frosinone – Parma 3:0 (55., 61. a 79. Bobček), FC Turín – Lazio Řím 1:2 (62. Adams – 42. Provstgaard, 44. Isaksen), Inter Milán – FC Janov 4:0 (40. a 54. Thuram, 29. Martínez, 45.+3 Sučič z pen.).