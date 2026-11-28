Další ligový debakl zaznamenal Manchester United. Slavný klub pod vedením nového trenéra Mauricia Pochettina doma podlehl ve 12. kole Premier League Brentfordu 0:4 a dál zůstává v pásmu sestupu. Naopak hosté se díky první výhře na Old Trafford od roku 1937 posunuli na pátou příčku tabulky.
Pochettino nahradil po poslední reprezentační pauze Michaela Carricka a před týdnem při debutu utrpěl debakl 0:4 na hřišti Liverpoolu. Ve středu Manchester remizoval v Lize mistrů se Sportingem Lisabon 2:2 a argentinský kouč se nedočkal první výhry ani v premiéře na Old Trafford.
Jeho tým začal převahou, ale pak inkasoval dva rychlé góly od Calluma Wilsona a vypadl z rytmu. Ajer a Schade pak v závěru zpečetili další těžkou porážku rudých ďáblů.
Brentford se posunul na páté místo a bodově s ním drží krok Leeds, který porazil nováčka Coventry 3:0. Calvert-Lewin dal šestý gól v sezoně a dělí se o třetí místo ve střelecké tabulce. Třetí vítězství Leedsu v řadě pojistil dvěma trefami záložník Longstaff.
Výsledky 12. kola anglické fotbalové ligy
Výsledky 12. kola anglické fotbalové ligy
Leeds – Coventry 3:0 (45. a 66. Longstaff, 40. Calvert-Lewin), Manchester United – Brentford 0:4 (19. a 32. Wilson, 82. Ajer, 90.+1 Schade), Nottingham – Chelsea 3:2 (51. z pen. a 72. Gibbs-White, 5. Jesus – 54. a 89. Emegha).