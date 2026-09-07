Krejčí v prvním startu v Championship skóroval. Fanouškům chci ukázat, že mi na klubu záleží, říká

Kapitána české fotbalové reprezentace Ladislava Krejčího potěšilo, že hned při premiérovém startu v druhé anglické lize skóroval a přispěl k remíze Wolverhamptonu na hřišti Birminghamu City 2:2. Sedmadvacetiletý obránce svou trefou vrátil hostům vedení, ale s konečnou remízou nebyl spokojený.
Krejčí nastoupil za vlky podruhé v sezoně po krátkém vystoupení v poháru. Předpokládalo se, že po sestupu z Premier League ho klub prodá, spekulovalo se o nabídkách z Anglie či Španělska.
Nakonec však Krejčí zůstal a návrat do sestavy oslavil gólem hlavou po rohovém kopu. „Bylo to moc hezké. Je to něco, o co se snažím pořád, a kvůli tomu fotbal miluji, takže z toho mám velkou radost,“ řekl bývalý kapitán Sparty.
Vstřelenou brankou napravil své zaváhání při prvním inkasovaném gólu. Trefu bral také jako odpověď kritikům, kteří se vyjadřovali k jeho případnému odchodu.
„Je to pro mě důležité, protože lidé o mně říkali různé věci. Ne všechno bylo hezké, ale jako profesionál to musíte přijmout a pracovat, i když to často ani není pravda,“ uvedl Krejčí.
„Fanouškům chci říct, že jim všichni děkujeme za podporu. Na hřišti jim ukážu, že mi záleží na klubových snech a cílech. Budu první, kdo pomůže, abychom je splnili,“ dodal.
Za Birmingham nastoupil syn trenéra Sparty August Priske. Krejčí si s ním vyměnil dres a pod společnou fotografii napsal „Pro našeho tátu Briana“. Pod vedením dánského kouče získal na Letné dva mistrovské tituly.
Wolverhampton je v tabulce druhé ligy na devátém místě o skóre za West Hamem s Tomášem Součkem. Dělba bodů Krejčího nepotěšila, v závěru jeho tým čelil velkému tlaku domácích.
„Na jednu stranu jsem rád, že jsem konečně mohl nastoupit a odehrát celých 90 minut, ale s výsledkem spokojený nejsem. Ve druhé půli jsme se trochu trápili, ale musíme si z toho vzít to dobré a využít to v dalších zápasech. Víme, jak dlouhá bude sezona, musíme jít dál,“ řekl rodák z Rosic.